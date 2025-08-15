Με μία κυριαρχική εμφάνιση από τα πρώτα λεπτά, η Εθνική Νέων Γυναικών «σκόρπισε» τη διοργανώτρια Βραζιλία με 20-7 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20, δείχνοντας έτοιμη για το βάθρο.

Με εμφατικό τρόπο εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 η Εθνική ομάδα νέων γυναικών, επικρατώντας άνετα της διοργανώτριας Βραζιλίας με 20-7.

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Από τα μέσα της πρώτης περιόδου άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας το 4-2 πριν κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο. Στη συνέχεια, με δυναμική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, μετέτρεψε το ματς σε τυπική διαδικασία.

Το 14-4, πέντε λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, έδειξε ξεκάθαρα την ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας, η οποία δεν χαλάρωσε ούτε στο φινάλε. Το τελικό 20-7 ήρθε φυσιολογικά, με τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα να κυριαρχούν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσιάστηκε άκρως παραγωγικό στην επίθεση, με δέκα διαφορετικές σκόρερ. Ξεχώρισαν οι Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα και Τζωρτζακάκη, σημειώνοντας από τρία τέρματα η καθεμία. Η επιθετική ποικιλία αποδεικνύει το βάθος του ρόστερ και την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν.

Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

Ελλάδα (Γ. Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1

Σάββατο (16/8) με Ισπανία στον ημιτελικό

Με αυτή τη νίκη, η Εθνική εξασφάλισε θέση στην τετράδα και πλέον στοχεύει σε ένα μετάλλιο. Επόμενος αντίπαλος είναι η Ισπανία, η οποία προκρίθηκε δύσκολα επί της Ουγγαρίας, επικρατώντας στα πέναλτι με 15-13 (κ.δ 11-11). Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8, 02:30 ώρα Ελλάδας).