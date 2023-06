O Κώστας Κάκκαρης υποψήφιος για κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2022

Ο Κωνσταντίνος Κάκαρης είναι ανάμεσα στους τέσσερις υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη του 2022, όπως τους παρουσίασε η Διεθνής Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics).

Τα καλά νέα για τον Κωνσταντίνο Κάκκαρη συνεχίζονται, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση απόκτησής του από την Προ Ρέκο, ο διεθνής φουνταριστός βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη μέσα στο 2022, όπως τους παρουσίασε η Διεθνής Ομοσπονδία (World Aquatics).

The best Male and Female Aquatics Athletes of 2022 will be crowned at the World Aquatics Championships in Fukuoka!



And there's still time to decide who they will be!



Each vote will count You just need to go to our Instagram stories @world_aquatics and select your favourite… pic.twitter.com/7sNRAedlTj