La Liga: Η Ατλέτικο άνοιξε το... δώρο του Βιγιαρεάλ - Μπέτις και «σφήνωσε» στην τετράδα
Άφησε πίσω της την γκέλα με τη Θέλτα και έκανε το καθήκον της η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Ροχιμπλάνκος υπέταξαν την Οσασούνα στην ισπανική πρωτεύουσα και ξετύλιξαν με τον καλύτερο τρόπο το... δώρο που τους τύλιξε νωρίτερα η ισοπαλία ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπέτις. Έτσι, έβαλαν από κάτω τους τους Βερδιμπλάνκος και ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας της La Liga, στο -1 από το Κίτρινο Υποβρύχιο.
Η ομάδα του Σιμεόνε μπήκε καλά στο ματς, αλλά στο 9ο λεπτό το γκολ του Μπαένα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Ατλέτικο συνέχισε να ψάχνει τη λύση και δικαιώθηκε. Στο 69ο λεπτό, ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έκανε φανταστική ενέργεια από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα εκεί από όπου ο Τιάγκο Αλμάδα την έστειλε στην κενή εστία για να κρίνει το παιχνίδι.
Η χαμένη της αγωνιστικής ήταν δεδομένα η Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Μαρθελίνο πήρε αέρα δύο τερμάτων μέσα στην έδρα της απέναντι στην Μπέτις χάρη στα γκολ των Μπουκάναν και Μολέιρο. Ωστόσο δεν προστάτευσε το προβάδισμά της και είδε τον Άντονι με δύο φανταστικά πλασέ στο 66' και το 90+4' να κρατά ζωντανούς τους Ανδαλουσιανούς και να τους χαρίζει τον βαθμό της ισοπαλίας.
