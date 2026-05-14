Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ συμμετείχε ενεργά στις παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026.

Με δυναμική παρουσία στις Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συνέβαλε ενεργά στην προώθηση των αξιών του καθαρού αθλητισμού, της πρόληψης και της ενημέρωσης της νέας γενιάς απέναντι στους κινδύνους του ντόπινγκ.

Η κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση της χώρας χάρισε μοναδικές στιγμές και έντονες συγκινήσεις σε χιλιάδες φίλους της ποδηλασίας, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της άθλησης με ήθος, σεβασμό και χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Με σύνθημα «Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες», ο ΕΟΚΑΝ συμμετείχε ενεργά στους περισσότερους Δήμους από τους οποίους πέρασε η διοργάνωση, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές και διαδραστικές δράσεις ενημέρωσης. Από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Οργανισμού σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία και Πάρνηθα, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες και ενημερώθηκαν για τη σημασία ενός καθαρού και υγιούς αθλητισμού.

Παράλληλα, στα Ιωάννινα και στο Αγρίνιο, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αθλητικής κοινότητας, αθλητών και πολιτών, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη του ντόπινγκ και την καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συνεχάρη τον Διοικητή του ΕΟΚΑΝ και τα στελέχη του Οργανισμού για την ουσιαστική συμβολή τους στις Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 και για το διαρκές έργο που επιτελούν με επιστημονική επάρκεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ, Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Η παρουσία του ΕΟΚΑΝ στο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να μεταφέρουμε το μήνυμα του καθαρού αθλητισμού σε νέους ανθρώπους, αθλητές και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Η πρόληψη και η εκπαίδευση είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία μας απέναντι στο ντόπινγκ και για αυτό συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τη διαρκή στήριξή του στις πρωτοβουλίες του ΕΟΚΑΝ, καθώς και τους διοργανωτές του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 για την άψογη συνεργασία και τη δυνατότητα που μας έδωσαν να βρεθούμε κοντά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, προωθώντας τις αξίες του καθαρού και υγιούς αθλητισμού»