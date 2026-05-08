O Γύρος Ιταλίας άρχισε με ομαδική πτώση στο σπριντ στο Μπουργκάς

Ο Giro d' Italia εκκίνησε από τη Βουλγαρία και σημαδεύτηκε από ομαδική πτώση στο σπριντ τερματισμού στο Μουργκάς.

Η 109η έκδοση του Giro d' Italia άρχισε με επεισοδιακό τρόπο την Παρασκευή (8/5) από τη Βουλγαρία και το 1ο ετάπ από το Νεσαμπάρ στο Μπουργκάς, μήκους 147 χλμ.

Στο τελικό σπριντ και περίπου 500μ πριν από τον τερματισμό υπήρξε πτώση, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του πελοτόν να κολλήσει στο σημείο Ο στενός δρόμος και ένα άγγιγμα τροχών είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει πτώση αναβατών, που μπλόκαραν αυτούς που ακολουθούσαν.

Μόνο 12 αναβάτες ήταν οι τυχεροί, αυτοί που απέφυγαν την πτώση και μπόρεσαν να τερματίσουν και τον 22χρονο Πολ Μανιέ της βελγικής Soudal Quick-Step να κατακτά την πρώτη του νίκη σε ετάπ του Giro d' Italia και σε αγώνα Grand Tour, παίρνοντας και να φορά τη maglia rosa, της γενικής κατάταξης.

Και τα δύο επόμενα ετάπ, από τα 21 συνολικά, θα φιλοξενηθούν επί βουλγαρικού εδάφους, πριν ο Giro d' Italia περάσει στην Ιταλία κι από το Καταντζάρο την Τρίτη (12/5) συνεχίσει το ταξίδι του, μέχρι να ολοκληρωθεί στη Ρώμη στις 31 Μαΐου.