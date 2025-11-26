Ο Κολομβιανός Φερνάντο Γκαβίρια πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος στο Μονακό και μέσα σε λίγες ημέρες ήρθε και η απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Κολομβιανός ποδηλάτης Φερνάντο Γκαβίρια έκανε το λάθος να οδηγήσει μεθυσμένος στο Μονακό και σε συνοπτικές διαδικασίες τιμωρήθηκε σε διετή φυλάκιση με αναστολή, σε απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια στο Πριγκιπάτο και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Το αλκοτέστ έγινε στις 22 Οκτωβρίου και ο Γκαβίρια βρέθηκε να έχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του, σχεδόν πέντε φορές πάνω το νόμιμο όριο για οδήγηση των 0,25 mg/l που ισχύει στο Μονακό.

«Βρισκόταν ένα ή δύο ποτά μακριά από αλκοολικό κώμα, ήταν δημόσιος κίνδυνος» είπε χαρακτηριστικά ο δικαστής, στη διάρκεια της δίκης την Τρίτη (25/11).

Ο αθλητής παραδέχθηκε το λάθος του, ισχυρίστηκε «εργασιακό άγχος και οικογενειακά προβλήματα», συμπληρώνοντας: «Κοιμήθηκα για μερικές ώρες πριν βγω έξω. Ένιωθα ότι μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητο. Εκ των υστέρων, αυτό δεν ίσχυε, δεν θα το ξανακάνω».

Το αξιοσημείωτο για τον Κολομβιανό σπρίντερ, είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Movistar στη Caja Rural-RGA.