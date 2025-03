ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2025: Φέρνει στην Ελλάδα λίγη από τη λάμψη των Γύρων Γαλλίας και Ιταλίας (vid)

Ο Ολλανδός, Ντίλαν Χουενβέιχεν της Jayco AlUla και ο Ιταλός, Nτιέγκο Ουλίσι της XDS Astana, είναι τα σπουδαία ονόματα που θα κοσμίσουν με την παρουσία τους τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2025.

Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas ξεκινάει, την 4η χρονιά από την αναβίωσή του, την 1η του Απρίλη στην Πάτρα, με την παρουσίαση των 18 επαγγελματικών ομάδων και των δύο Εθνικών συγκροτημάτων.

Οι θεατές στο λιμάνι της Πάτρας όπου θα γίνει η εκδήλωση της παρουσίασης των φετινών ομάδων, αλλά και όσοι παρακολουθήσουν μέσω τις εγχώριας και διεθνούς μετάδοσης, θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να δουν στην Ελλάδα πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον φετινό Γύρο συμμετέχουν δύο world tour ομάδες η Jayco AlUla (Αυστραλία) και η XDS Astana (Καζακστάν), από τις συνολικά 18 επαγγελματικές, συν τις δύο εθνικές ομάδες, αυτές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές, που θα αγωνιστούν με τις δύο World Tour ομάδες, ξεχωρίζει ο πρωταθλητής Ολλανδίας, Ντίλαν Χουενβέιχεν με 74 συνολικές νίκες και έξι νίκες στον Γύρο Γαλλίας, με τελευταίο το 6ο ετάπ στο Τour de France 2024.

🚴‍♂️🇫🇷 | Een bloedstollende sprint. Is het Groenewegen of Philipsen? Het is Dylan Groenewegen! De eerste overwinning voor Nederland deze Tour de France is een feit. 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 #TDF2024



