Ένα ιστορικό κεφάλαιο αναμένεται να κλείσει στο WWE μιας και ο θρυλικός Jonh Cena αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση...

Με ένα retrement match στο Saturday Night’s Main Event XLII πρόκειται ν' αποχαιρετήσει τον κόσμο του WWE ο Jonh Cena. Είκοσι τρία χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στη σκηνή του επαγγελματικού wrestling ο θρυλικός παλαιστής θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στις 13 Δεκεμβρίου.

Στο τελευταίο αγώνα που θα δώσει μπροστά στο κοινό του WWE, ο Jonh Cena θ' αντιμετωπίσει τον Gunther, ο οποίος ήταν ο νικητής του event "Last Time Is Now". Οι δυο τους δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωποι στο ρινγκ, γεγονός που κάνει ακόμη πιο απρόοπτο και πάει κόντρα στον... κανόνα της επαγγελματικής πάλης αναφορικά με τα wrestling storytelling.

Το τελευταίο ματς του Cena και τα παράπονα του κοινού

Όπως αναφέραμε η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη την Κυριακή (13/12). Ωστόσο, με την ανακοίνωση του προγράμματος τα παράπονα του κοινού έγιναν έκδηλα. Το ματς του Jonh Cena δεν θα είναι το main event της βραδιάς, μιας και σύμφωνα με ρεπορτάζ, θ' ανοίξει την αυλαία.

Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να δυσαρεστήσει το κοινό, το οποίο ήθελε ένα τέτοιο ματς ιστορικής σημασίας ν' αντιμετωπιστεί αναλόγως από τους διοργανωτές.

Η πορεία του Jonh Cena στο WWE

Τo 1999 ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική πάλη, αφού πρώτα είχε ασχοληθεί με το body building. Δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο και ανέβηκε γρήγορα από την Ohio Valley Wrestling στο SmackDown όπου διαμόρφωσε τον ραπ χαρακτήρα που τον έκανε αναγνωρίσιμο.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες μορφές της εταιρείας με 17 παγκόσμιους τίτλους και πλήθος διακρίσεων, κατέκτησε 14 φορές το WWE Championship και 3 φορές το World Heavyweight Championship ολοκληρώνοντας το Triple Crown και το Grand Slam. Πρωταγωνίστησε σε 'εξι WrestleMania και καθιέρωσε τη μακροβιότερη ηρωική περσόνα στην ιστορία της ομοσπονδίας.