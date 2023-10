Παρουσιάστηκαν τα 21 ετάπ του Tour de France 2024, που θα ολοκληρωθεί έπειτα από 3492 χλμ., πέντε ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου 2024) έφεραν αλλαγές και στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας, αναφορικά με το σημείο τερματισμού.

Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του το 1903, το Tour de France δεν θα τερματίσει στο Παρίσι στις 21 Ιουλίου 2024, αλλά στη Νίκαια, με το 21ο και τελευταίο ετάπ ατομικής χρονομέτρησης 35 χλμ., να φιλοξενείται κατά μήκος της Κυανής Ακτής (Μονακό, Νίκαια).

«Είμαστε δεσμευμένοι να αποφύγουμε το Παρίσι λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα υπάρχουν μόνο 28.000 αστυνομικές δυνάμεις διαθέσιμες και ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερες», εξήγησε ο διεθυντής του αγώνα, Κριστιάν Προυντόμ, την Τετάρτη (25/10) στη διάρκεια παρουσίασης του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας.

Εκκίνηση για πρώτη φορά από την Ιταλία

Το Tour de France 2024 έχει μια σημαντική αλλαγή αναφορικά με την εκκίνηση, για πρώτη φορά θα γίνει επί ιταλικού εδάφους. Τo Grand Depart θα πραγματοποιηθεί στη Φλωρεντία στις 29 Ιουνίου 2024. Τα τρία πρώτα ετάπ του Γύρου θα γίνουν στην Ιταλία, με το 2ο να τερματίζει στην Μπολόνια και το 3ο στο Τορίνο, πριν οι αναβάτες περάσουν από τις Άλπεις στη Γαλλία.

The #TDF2024 :

3 492 km

12 new stage towns and sites

7 Mountain stages

4 altitude finishes

32 km of white roads



Le #TDF2024 :

3 492 km

12 villes et sites étapes inédits

7 étapes de montagne

4 arrivées en altitude

32 km de chemins blancs pic.twitter.com/s7YAHr3IvB