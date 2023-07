Η Χώρα των Βάσκων πήρε άριστα στη διοργάνωση των τριών πρώτων ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας.

Τα πρώτα τρία ετάπ του 110ου Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας στη Χώρα των Βάσκων ολοκληρώθηκαν. Από την Τρίτη (4/7) το ταξίδι για τους ποδηλάτες συνεχίζεται από τη νοτιοδυτική Γαλλία, για το κυρίως πιάτο του Τour de France, μέχρι να ολοκληρωθεί στο Παρίσι στις 23 Ιουλίου.

Η παρουσία του κόσμου στη Χώρα των Βάσκων ήταν το σημείο που χαρακτήρισε το ξεκίνημα του αγώνα. Χαρακτηριστική η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Πέτερ Σάγκαν, επτά φορές νικητής της πράσινης φανέλας του Γύρο, που αντιστοιχεί στην κατάταξη των ενδιάμεσων σπριντ. Χαρακτηριστικό και το βίντεο στο σπριντ ανάβασης ανάμεσα στον κάτοχο της πουά φανέλας Νέσλον Πόουλες και τον Λορέντ Πικόν.



Το 3ο ετάπ κρίθηκε στο σπριντ με νικητή τον Βέλγο, Γιάσπερ Φλίπσεν, που πανηγύρισε την 3η νίκη καριέρας σε ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας.

Relive a hectic final KM for the first sprint stage of the #TDF2023. Jasper Philipsen of @AlpecinDCK is triumphant.



Revivez le dernier km du premier sprint de ce #TDF2023, avec Jasper Philipsen, de la @AlpecinDCK qui lève les bras pic.twitter.com/vr9nCBIEeQ