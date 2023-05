Ο θρυλικός Μαρκ Κάβεντις μια ημέρα μετά τα 38α γενέθλιά του ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την επαγγελματική ποδηλασία στο τέλος του 2023.

Στο Μπέργκαμο, μετά το 15ο ετάπ του Giro d' Italia την Κυριακή (21/5) στήθηκε ένα μικρό πάρτι για τον Μαρκ Κάβεντις για τα 38α γενέθλιά του.

«Νιώθω γέρος» απάντησε ο θρυλικός αναβάτης από τη Μεγάλη Βρετανία, όταν τον ρώτησαν «πώς είσαι;». Και σήμερα (22/5), τελευταία ημέρα ξεκούρασης στον Ποδηλατικό Γύρο Ιταλίας, ο Κάβεντις κάλεσε συνέντευξη Τύπου κι έχοντας δίπλα του τα μέλη της οικογένειάς του ανακοίνωσε ότι το 2023 είναι η τελευταία χρονιά στον κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας.

«Μέχρι τώρα μου άρεσε να τρέχω κάθε χιλιόμετρο αυτού του αγώνα. Νιώθω λοιπόν ότι είναι η τέλεια στιγμή να πω ότι αυτό θα είναι ο τελευταίος μου Γύρος Ιταλίας και ότι το 2023 θα είναι η τελευταία μου σεζόν ως επαγγελματίας ποδηλάτης. Το ποδήλατο είναι η ζωή μου για πάνω από 25 χρόνια.

Έζησα ένα απόλυτο όνειρο. Το ποδήλατο μού έδωσε την ευκαιρία να δω τον κόσμο και να γνωρίσω απίστευτους ανθρώπους, πολλούς από τους οποίους είμαι υπερήφανος που αποκαλώ φίλους. Μου έχει μάθει τόσα πολλά για τη ζωή, την αφοσίωση, πίστη, συντροφικότητα, ομαδική εργασία, θυσία, ταπεινοφροσύνη και επιμονή.

