Βασίλης Διαμαντόπουλος: «Με αξιοπιστία, διαφάνεια και συλλογικότητα προχωράμε το μέλλον της ποδηλασίας»

O πρόεδρος της ΕΟ Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος κάνει έναν απολογισμό των πεπραγμένων στα δύο σχεδόν χρόνια διοίκησής του



Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας παρουσίασε την απόδοση πεπραγμένων της διετούς διαχειριστικής περιόδου, σε Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων των εγκαταστάσεων της, στο Εθνικό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρήκε η διοίκησή του, στη διοργάνωση έπειτα από χρόνια του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, καθώς και την πολιτική της ομοσπονδίας στα οικονιμικά και στο θέμα της ανάπτυξης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος



«Πριν από δύο ολόκληρα χρόνια και μετά από την παρότρυνση φίλων της ποδηλασίας, δεσμεύτηκα να ηγηθώ μιας νέας ενωτικής προσπάθειας, θέτοντας υποψηφιότητα για την θέση του προέδρου στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας το 2021, με σύνθημα, την ενότητα, την συλλογικότητα, την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αξιοπιστία, και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Παραλάβαμε ένα χρέος της τάξης του 1.350.000 ευρώ χωρίς καθόλου ποδηλατικό υλικό και καμία χρέωση σε κάποιον αθλητή για το τι είχε πάρει από την Ε.ΟΠ. Σε όλα τα μέτωπα της Ομοσπονδίας υπήρχε ένα κλίμα εχθρικό τόσο από τους προμηθευτές μας, όσο και από την Γ.Γ.Α. το ΟΑΚΑ, αλλά και την Εφορία.

Χρειάστηκαν αμέτρητες επισκέψεις, πολύς χρόνος, και σοβαρές προσπάθειες για να καταλάβουν, όλοι οι αρμόδιοι με την Ομοσπονδία φορείς, ότι διαφέρουμε! Γεγονός, που έγινε αντιληπτό, μόνον με την μαρτυρία, και τις πράξεις των μελών της Ε.Ο.Π.

Στις μέρες που διανύουμε, όλοι οι προμηθευτές άλλαξαν στάση απέναντί μας, υπάρχει άριστο κλίμα με την διοίκηση του ΟΑΚΑ το ίδιο και με τη ΓΓΑ, η οποία πλέον μιλά για την Ε.Ο.Π. με τα καλύτερα λόγια. Και αυτά δεν ήταν μόνο λόγια και χτυπήματα στην πλάτη, καθώς μας εμπιστεύτηκε και εμπράκτως! Από την πρώτη κιόλας χρονιά μας επιχορήγησε με 130.000,00 ευρώ ως "έκτακτη οικονομική ενίσχυση".

Εν συνεχεία ήρθε η συνδιοργάνωση του ΔΕΗ International Tour Of Hellas. Με προσωπική παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, εκδόθηκε ΦΕΚ για τη μόνιμη διοργάνωσή του όχι μόνο για το 2022, αλλά και για τα έτη 2023-24.

Η διοργάνωση του ΔΕΗ International Tour Of Hellas, θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς η Ε.Ο.Π. να επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ.

Αντίθετα, τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα. Στο σημείο αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Αθλητισμού, για την αναβίωση του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος αλλά γενικά και για την αμέριστη συμπαράσταση, και αγάπη του για το άθλημα της ποδηλασίας.

Πρώτη μου κίνηση πριν συγκροτήσω το νέο Δ.Σ. ήταν να καλέσω τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης, για να πάμε όλοι μαζί αλλά από τον επικεφαλής της, έλαβα αρνητική απάντηση, εκτός από την κυρία Τβισς η οποία είπε ότι, "θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στο μέλλον, όπερ και εγένετο! Σήμερα είναι η γενική γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.



Κάναμε ότι ήταν εφικτό έτσι ώστε, το άθλημά μας να συνεχίσει τις δράσεις του προσαρμοσμένο στο νέο περιβάλλον της Πανδημίας λόγω COVID 19, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας αντιμετωπίσαμε άμεσα πολλά προβλήματα κυρίως οικονομικά, όπως:

1. Το εξώδικο από τον νομικό σύμβουλο, για οφειλές μισθών 20 μηνών (32.000,00 ευρώ) από την προηγούμενη διοίκηση, μετά τον πρώτο μήνα που αναλάβαμε τη διοίκηση και στο ταμείο δεν υπήρχε ευρώ. Επιπλέον, αποζημίωση πέντε μισθών, όπου σε συνεννόηση με τον νομικό σύμβουλο τα ρυθμίσαμε και θα υπάρξει πλήρη εξόφληση, εντός του 2023.

2. Οφειλή στην εφορία της τάξεως των 120.000 ευρώ περίπου. Την οποία με τα πρώτα χρήματα που λάβαμε το 2021, από την ΓΓΑ, εξοφλήσαμε άμεσα.

3. Ολοκληρώσαμε την συμμετοχή μας στους Ολυμπιαακύς Αγώνες με τους Τζωρτζάκη Πολυχρόνη στο δρόμο, τον Περικλή Ηλία στο ΜΤΒ, και τον Βολικάκη Χρήστο στην πίστα.

Διοργανώσαμε το 2021 όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, εκτός του DH που ακυρώθηκε διότι αναίρεσε την άδεια διεξαγωγής το δασαρχείο. Το 2022 αναβαθμίσαμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα τις Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας στις κατηγορίες παμπαίδων και παγκορασίδων.

Ολοκληρώθηκε το 2021 η σχολή προπονητών και πήραν το πτυχίο τους περίπου 70 προπονητές ποδηλασίας.

Εντός του 2023 θα διοργανώσουμε και άλλη σχολή προπονητών Β΄ κατηγορίας.

Οι αποφάσεις είναι συλλογικές και ο κάθε ένας από το πόστο που κατέχει έχει την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος για το οποίο έχει οριστεί να φέρει εις πέρας.

Η διοίκηση υπηρετεί το γενικό συμφέρον και μόνο, της Ελληνικής Ποδηλασίας και σε καμία περίπτωση τα ατομικά συμφέροντα οποιουδήποτε.

Σημαντικές αποφάσεις για το άθλημα λαμβάνονται μετά από διάλογο (μέσω τηλεδιασκέψεων) με όλους τους ενδιαφερομένους. Η Τεχνική Επιτροπή έχει κάνει πλείστες όσες τηλεδιασκέψεις για κάθε θέμα χωριστά, και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο.

Τροποποιήσαμε, μετά βέβαια από την υποχρέωση που μας επιβάλει ο νόμος το καταστατικό μας αλλά και συντάξαμε και επτά νέους Κανονισμούς εκτός των Γενικών εσωτερικών κανονισμών, ( Κανονισμό Εθνικών Ομάδων –Πειθαρχικό Δίκαιο – Κανονισμό Διαιτησίας- Κανονισμό Εγγραφών Μεταγραφών- Κανονισμό Δεοντολογίας και Ηθικής – Κανονισμό Αντιντόπινγκ - κανονισμό Αγώνων).

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται πλέον στο site της Ε.Ο.Π. (hellenic-cycling.gr).Τα πρακτικά των Δ.Σ είναι πάντα στη διάθεση των Σωματείων (νόμιμου εκπρόσωπου). Δημιουργήσαμε την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας που θα επιλαμβάνεται ευαίσθητα θέματα και καταγγελίες αθλητών και γονέων.

Κάναμε ανοικτή πρόσκληση για την συνδιοργάνωση όλων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων, με έγκαιρη ανάθεσή τους σε ενδιαφερόμενους συνδιοργανωτές. Ενημερωτικά σας αναφέρουμε, ότι η συμμετοχή ήταν απρόσμενα εντυπωσιακή.

Έγινε αλλαγή δομής της ιστοσελίδας (σχεδίαση εξ αρχής) για μια καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων μας, και την ενημέρωση των σωματείων. Η πλήρης αλλαγή της ιστοσελίδας μας έγινε από την εταιρεία FOCUS ON. Η όλη εργασία ήταν ιδιαίτερα επίπονη, και κουραστική. Το συνολικό κόστος κάλυψε η εταιρεία FOCUS ON η οποία θα συντηρεί και θα μας φιλοξενεί στους server της μέχρι το 2024. Η όλη κατασκευή και φιλοξενία στο site, αποτελεί χορηγία της FOCUS ON και αποτελεί την πρώτη μεγάλη χορηγία στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.

Για το τέλος άφησα δύο κεφάλαια που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς. Τα οικονομικά και την ανάπτυξη

1. Οικονομικά: Παραλάβαμε ένα χρέος ύψους 1.350.000 ευρώ συν κάποια ποσά τα οποία δεν ήταν δηλωμένα. Έτσι και μετά από αυτή την προσθήκη το συνολικό χρέος της Ε.Ο.Π. ανήλθε στα 1.405.417,13 ευρώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε αποπληρώσει χρέη παρελθόντων ετών, ύψους 324.503,71 ευρώ.Τα οικονομικά της Ομοσπονδίας διαχειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια. Το γραφείο του Ταμία είναι ανοικτό για έλεγχο από όποιον το επιθυμεί!

2. Ανάπτυξη: Υπογράψαμε συμφωνητικό συνεργασίας με την sports excellence SE.,για το πρόγραμμά της "Αναγέννηση και Πρόοδος" το οποίο υποστηρίζεται από Δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". Εργαζόμαστε πάνω σε επιστημονική βάση, μέσω της ανάπτυξης, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για πρόκριση στους Ολυμπιακούς του 2024».