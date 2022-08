Τρόμος στην ποδηλασία πίστας των Κοινοπολιτειακών Αγώνων από καραμπόλα επτά αθλητών, τρεις κατέληξαν στο νοσοκομείο και δύο έπεσαν πάνω σε θεατές!

Ενα σοκαριστικό ατύχημα έγινε σε προκριματικό της ποδηλασίας πίστας στην διάρκεια των Κοινοπολιτειακών Αγώνων.

Μετά από σύγκρουση επτά ποδηλατών, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και κατέληξαν στο νοσοκομείο, με δύο εξ αυτών να… προσγειώνονται στις κερκίδες και να πέφτουν πάνω σε θεατές που είχαν μαζί τους πολλά μικρά παιδιά!

Στην τελευταία στροφή του σκρατς, 13 αθλητές έκαναν το τελικό σπριντ για να διεκδικήσουν τα 10 εισιτήρια για τον τελικό. Ενας εξ αυτών όμως αποφάσισε να αλλάξει γραμμή και παρέσυρε μαζί του κι άλλους, με δύο από αυτούς να προσγειώνονται στις κερκίδες και μάλιστα πάνω σε μικρά παιδιά.

HUGE crash at cycling during the Commonwealth Games in England



pic.twitter.com/csYMDSl1OB