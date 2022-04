Μία μεγάλη ποδηλατική γιορτή θα φιλοξενήσεις στις 27 και τις 28 Απριλίου το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης».

Στο πλαίσιο του «ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» θα διεξαχθεί το «ΔΕΗ Bike Festival hosted by ΟΑΚΑ», στο οποίο ποδηλάτες και φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να πάρουν μέρος σε μία σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις με κεντρικό άξονα το ποδήλατο. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α., στις 28 Απριλίου, θα διεξαχθεί (11.15) η εκκίνηση του 2ου ΕΤΑΠ του «ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας». Όσοι βρεθούν εκείνη την ημέρα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα (ώρα προσέλευσης 10.00) θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να χειροκροτήσουν κορυφαίους ξένους και Έλληνες ποδηλάτες, οι οποίοι θα πάρουν εκκίνηση για τη διαδρομή από το Ο.Α.Κ.Α. μέχρι την Ιτέα. «Στις 28 Απριλίου δίνουμε ραντεβού στον Τοίχο των Εθνών. Θα παρακολουθήσουμε το ζέσταμα των 21 ομάδων του Γύρου και την εκκίνησή τους. Τόσο στις 27, όσο και στις 28 Απριλίου, στο ΟΑΚΑ θα υπάρχει μία ποδηλατο-γιορτή με πολλές εκδηλώσεις ώστε να βάλουμε το στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Το ποδήλατο δεν είναι μόνο μέσο άθλησης, αποτελεί και μέσο μετακίνησης, βιώσιμης κινητικότητας και υγείας, που τόσο έχει ανάγκη η σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Στις 27 και στις 28 Απριλίου μικροί και μεγάλοι φίλοι των δύο τροχών θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν με τα ποδήλατά τους και να πάρουν μέρος σε δράσεις που στοχεύουν να αναδείξουν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης αλλά και ψυχαγωγίας. «Είμαστε χαρούμενοι που το Ολυμπιακό Συγκρότημα συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του «ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» με τη φιλοξενία του «ΔΕΗ Bike Festival hosted by ΟΑΚΑ». Αγαπάμε το ποδήλατο γιατί αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον. Το ΟΑΚΑ για δύο ημέρες θα αποτελέσει το «σπίτι της ποδηλασίας» και καλούμε όλους όσοι αγαπάνε το άθλημα να έρθουν και να πάρουν μέρος σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις», υπογράμμισε ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. Κωνσταντίνος Χαλιορής.

Και τις δύο ημέρες, από τις 09.00 έως τις 21.00, στο Ολυμπιακό Συγκρότημα θα υπάρχουν δράσεις με ποδήλατα βουνού, επιδαπέδιες δραστηριότητες, baby race, αγώνες ταχύτητας, εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια για την οδηγική ασφάλεια, τα οποία θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη της αδικοχαμένης μαραθωνοδρόμου και ποδηλάτισσας Δήμητρας Ιορδανίδου, ενώ θα υπάρχουν και φορείς και προγράμματα πρόληψης, όπως ο Ερυθρός Σταυρός και το «Safe in Sports», για πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό.

«Το ανανεωμένο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών εξελίσσεται σε έναν ποδηλατικό προορισμό για αθλητικές και αγωνιστικές δράσεις αλλά και για την ψυχαγωγία των κατοίκων της Αττικής. Περιμένουμε τους φίλους των δύο τροχών με τα ποδήλατα και τα κράνη τους να έρθουν και να πάρουν μέρος σε αυτή την ποδηλατογιορτή», τόνισε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. Αλέξανδρος Κανδύλης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Ο.Α.Κ.Α. περιλαμβάνει:

Πίστα δεξιοτεχνίας Hero 17 UN Goals για παιδιά 6-14+ (11.00 - 19.00), Πίστα Mini Baby Snake (11.00-19.00), Σχολικοί Αγώνες Eliminator (10.00-14.00), MTB Junior Sportive Track (11.00-14.00), Επιδαπέδιο Ποδηλατικό Φιδάκι (11.00-19.00), Athens Track Grand Prix by E.O.Π. (12.00 -20.00), Εκπαιδευτική Δράση για την Οδική Ασφάλεια (13.00 & 15.00 & 17.00), Μαθαίνω για τις Πρώτες Βοήθειες by Safe in Sports (10.30 & 16.00), Γνωρίζω την Ηλεκτροκίνηση by ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (10.00-20.00), Spinning Gala 4 Hours free session (12.00 & 13.30 & 17.00 7 18.00), Γνωρίζω Virtual Cycling by VSP (10.00-19.00), Ποδηλατώ και εγώ. Αγώνες επίδειξης ΑΜΕΑ (12.30), Αγώνας με ηλεκτρικά πατίνια (17.00), Βιωματικές δράσεις με το Αεί Φέρειν (12.00-19.00), Μουσικοχορευτική παράσταση «Ποδηλατοδρομίες»(13.30 & 17.00), Ρομποτικό ποδήλατο σε ανάβαση & κατάβαση by EDUACT (11.00-16.00), Μουσικοχορευτική παράσταση «Cyclist Welcome» (14.30), Ποδηλατοβόλτα «Γνωρίζω το δικό μου» (17.00 & 18.00), «Πίσω στον Γύρο Ελλάδος». Έκθεση Φωτογραφίας (11.00 -19.00), Cheerleader Show by Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading (11.15 – 19.00), Food Court/ πικ νικ area (10.00 -21.00), Ο.Α.Κ.Α. ΒΙΚΕ ΕΧΡΟ Έκθεση ποδηλατικών προϊόντων (10.00 -21.00), «Γνωρίζω τους Υποστηρικτές». Περίπτερα Χορηγών (10.00 -21.00), Περίπτερα Φορέων και Συλλόγων (10.00-20.00), «Bit & Bike» Mysic Town by Betsson (10.00 -20.00).

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν ενώ έχουν προβλεφθεί και χώροι για δωρεάν πάρκινγκ.