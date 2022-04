Από 11 αθλητές θα αποτελείται η εθνική ομάδα ποδηλασίας στον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας.

Η ελληνική εθνική ομάδα ποδηλασίας δρόμου ξεκινάει το 2022 με καινούριους στόχους, καθώς αρχίζει ένας νέος Ολυμπιακός κύκλος. Στο τιμόνι της βρίσκεται ο Στέφανος Λυραντωνάκης, κάτοχος διπλώματος UCI level 3 coach diploma ο οποίος με απόλυτη επίγνωση ευθύνης και σεβασμού της ιστορίας της εθνικής ομάδας, προσπαθεί να δώσει νέα κίνητρα στους ποδηλάτες.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως αναγνωριστική και αποτελεί μία σεζόν που ο Ομοσπονδιακός προπονητής θέλει ν’ ανακαλύψει τις δυνατότητες των ποδηλατών του και την δυναμική τους. Βασικός στόχος είναι να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Επίσης, ένας από τους βασικούς άξονες του νέου προγράμματος, είναι η αξιοποίηση της κατηγορίας εφήβων και νέων, στην οποία βρίσκονται ορισμένα ταλαντούχα παιδιά της νέας γενιάς.

Ο ΔΕΗ International Tour of Hellas αποτελεί ξεχωριστή διοργάνωση και αγώνα στόχο για τους αθλητές της Εθνικής ομάδας. Ο κ. Λυραντωνάκης είχε την χαρά να συμμετέχει ως αθλητής της Εθνικής ομάδας στον Γύρο Ελλάδος το 1998, οπότε γνωρίζει πολύ καλά την σημασία του για το εγχώριο κοινό, αλλά και για τους αθλητές του. Βασικός συνεργάτης του Έλληνα προπονητή, είναι ο πολύπειρος Φώτης Ζέγκλης, μια σημαντική φιγούρα της αγωνιστικής ποδηλασίας στην χώρα, τόσο ως ποδηλάτης αλλά και ως προπονητής.

Το 2022 οι Έλληνες ποδηλάτες που θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής, είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες στην Ρόδο και στο εξωτερικό, τόσο με την Εθνική ομάδα όσο και με τα σωματεία τους. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα στους αγώνες, αλλά και τα «νούμερα» του προπονητικού καμπ που έγινε στην Κρήτη, στην προεπιλογή βρίσκονται οι εξής 11 ποδηλάτες: Αρβανίτου Νικηφόρος (Θησέας, Java Kiwi Atlántico), Γιαννούτσος Μιλτιάδης (Αίολος), Δράκος Νικόλαος (Διαγόρας Ρόδου), Καστραντάς Χαράλαμπος (Αίολος, Kuwait Cycling Team), Κορτσιδάκης Μιχάλης (ΠΟΧ Τάλως), Μούτσιος Μαρτίνος (ΠΟ Ροδηλίος), Μπούγλας Γιώργος (ΠΣ Κρόνος Νίκαιας, Spor Toto Cycling), Ηλίας Περικλής (ΠΣ Κρόνος Νίκαιας), Τζωρτζάκης Πολυχρόνης (ΠΟΧ Τάλως, Kuwait Cycling Team), Χριστάκος Δημήτρης (Αλφα Καλλιθέας), Χριστόπουλος Χέλλερ Παναγιώτης (RV Pfeil Magstadt)

Οι 11 αθλητές έχουν αρκετή εμπειρία, αρκετά αγωνιστικά χιλιόμετρα στα πόδια τους έως τώρα, ενώ πέντε από αυτούς αποτελούν κομμάτι της νέας γενιάς όντας κάτω των 25 ετών. Στην προεπιλογή βρίσκονται οι δυο αθλητές που εκπροσώπησαν την χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι Τζωρτζάκης Πολυχρόνης (Δρόμο) και Περικλής Ηλίας (Mountain Bike, XCO).



Η εθνική ομάδα της Κύπρου

Η κυπριακή ομοσπονδία ποδηλασίας ιδρύθηκε το 1978, με στόχο να αναπτύξει το άθλημα, και όπως φαίνεται, το έχει καταφέρει με μεγάλη επιτυχία! Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι συμμετοχές αθλητών και αθλητριών της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έλαβαν χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τα τελευταία χρόνια η Εθνική ομάδα της Κύπρου συμμετέχει με επιτυχία σε διεθνείς διοργανώσεις, ανάμεσά τους φέτος και ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές να καθιερωθούν και να βελτιωθούν. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι βάσεις για να υπάρχει μία διαρκής παραγωγική διαδικασία, που θα αναπτύσσει βιωματικά –όχι μόνο προπονητικά- τους ποδηλάτες και τις ποδηλάτισσες.



Ιδιαίτερη μνεία χρήζει το έργο του Ανέστη Κουρμπέτη. Ο Έλληνας προπονητής και αθλητής του Κρόνου Νίκαιας, με τις γνώσεις, το ταλέντο και το μεράκι του, κατάφερε να μεταδώσει ένα νέο όραμα σε όλους τους ποδηλάτες, αναμορφώνοντας εκ νέου τον θεσμό της Εθνικής Ομάδας στο νησί της Αφροδίτης.

Ο Ανέστης Κουρμπέτης είναι ένας ιδιαίτερα καταρτισμένος προπονητής, κάτοχος πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Άσκηση και Υγεία» με μεταπτυχιακή διατριβή στη συσχέτιση του πρωτοκόλλου λειτουργικού κατωφλίου ισχύος (FTP), με εργαστηριακές μετρήσεις αερόβιας ικανότητας σε ποδηλάτες.

Επίσης, είναι κάτοχος διπλώματος της UCI Coach Development Program CDP Level 3 από το UCI World Cycling Centre (WCC) της Ελβετίας. Με βάσει τις γνώσεις του, επέλεξε 6 αθλητές για την συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Κύπρου, στον ΔΕΗ International Tour of Hellas.

Η αποστολή για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος:

Αντρέας Μιλτιάδης

Ηλικία: 25

Ομάδα: Java Kiwi Atlántico

Πρωταθλητής Κύπρου RR, ITT and MTB 2021

15η θέση στο ITT UEC Road European Championships 2020

25η θέση στο ITT UEC Road European Championships 2021

King of the mountains at International Tour of Rhodes 2021

23η θέση στο UEC MTB Marathon Elite European Championship 2021

13η θέση στον διεθνή γύρο Ρόδου 2022

Αλέξανδρος Αγρότης

Ηλικία: 24

Ομάδα: Άγιος Μνάσων

10η θέση στον Διεθνή Γύρο ρόδου 2021

25η θέση στον Διεθνή Γύρο ρόδου 2022

1ος Κύπριος με παρουσία στο Giro d’ Italia U23 2021

Κωνσταντίνος Παυλίδης

Ηλικία: 20

Ομάδα: Ομόνοια Λευκωσίας

Πρωταθλητής Κύπρου εφήβων 2020 RR

3η Θέση στο Πρωτάθλημα RR 2021

28η θέση στον Διεθνή Γύρο Ρόδου 2022 U23

Χρίστος Φιλοκύπρου

Ηλικία: 20

Ομάδα: Άγιος Μνάσων

Πρωταθλητής Κύπρου εφήβων 2020 ΜΤΒ

2η Θέση στο Πρωτάθλημα ΜΤΒ 2021

38η θέση στον Διεθνή Γύρο Ρόδου 2022 U23

Σταύρος Θεοφάνους

Ηλικία: 20

Ομάδα: Elite Cycling

4η Θέση στο Πρωτάθλημα ΙΤΤ 2021

5η Θέση στο Πρωτάθλημα RR 2021

Κωνσταντίνος Θυμίδης

Ηλικία: 36

Ομάδα: Άγιος Μνάσων

5η Θέση στο Πρωτάθλημα ΙΤΤ 2021

4η Θέση στο Πρωτάθλημα RR 2021



Photo credits: Nassos Triantafylou