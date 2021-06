Tour de France: Αφαντη η φίλαθλος που προκάλεσε καραμπόλα στη Γαλλία (vid)

Την φίλαθλο που προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στο Tour de France αναζητούν οι αρχές στη Γαλλία.

Καταζητούμενη είναι η φίλαθλος που προκάλεσε μία άνευ προηγούμενου καραμπόλα στο πρώτο ετάπ του Tour de France.

H φίλαθλος που κρατούσε ένα πλακάτ στα γερμανικά, χτύπησε – άθελά της- προπορευόμενο ποδηλάτη, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να συμπαρασύρει τους σχεδόν όλους τους ποδηλάτες του αγώνα, με 21 να τραυματίζονται και ορισμένους να μένουν εκτός αγώνα.

Η Γαλλική αστυνομία αναφέρει πως η εν λόγω γυναίκα αναζητείται, καθώς φέρεται να έχει πάρει πτήση και εκ τότε έχουν χαθεί τα ίχνη της!

Crazy crash at Tour De France 2021



A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9