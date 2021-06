Tour de France: Απίθανη καραμπόλα από πινακίδα θεάτριας (vid)

Απίθανη καραμπόλα στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας με ποδηλάτες να πέφτουν έπειτα από την ανοησία θεάτριας να μπει στο δρόμο με πινακίδα που κρατούσε. Τραυματίστηκε στον καρπό ο Μαρκ Σολέρ σύμφωνα με τη Movistar.

Απίθανη καραμπόλα στη διάρκεια του Tour de France! Ποδηλάτες έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και δημιουργήθηκε κατάσταση χάους στη διαδρομή Μπρεστ - Λαντερνό για τον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας.

Το ατύχημα προκλήθηκε από την ανοησία θεάτριας, ο οποίος στην προσπάθειά του να ποζάρει μπροστά στην κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης με πινακίδα, έκλεισε το δρόμο στους ποδηλάτες και προκάλεσε τη γενική.... πτώση.

Ο 27χρονος Ισπανός, Μαρκ Σολέρ, τραυματίστηκε στον καρπό, όπως ενημέρωσε η ομάδα του, Movistar. Δείτε τα videos που ακολουθούν:

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg