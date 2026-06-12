Ο Ντιέγκο στα χάϊ του, το Μουντιάλ του Ντόναλντ και οι βολές που ήταν πραγματικά σημαντικές

Old School επεισόδιο με αναμνήσεις από το τελευταίο ματς του Μαραντόνα και τις βολές που «σημάδεψαν» το ελληνικό μπάσκετ.

Σε ένα μοναδικό «απ όλα έχει ο μπαξές» πραγματικά Old School επεισόδιο ο Νίκος Παπαδογιάννης θυμάται όσα είδε στο τελευταίο ματς του Μαραντόνα και μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη σερβίρουν λίγο Μουντιάλ και θυμίζουν για ποιες βολές πρέπει να μιλάει το ελληνικό μπάσκετ.

Το επεισόδιο του Old School στο YouTube του Gazzetta:

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