Οι ελπίδες μας σε Άρη και ΠΑΟΚ, ο Πόποβιτς για πρόεδρος και το μπασκέτικο "threesome"

Στο Old School powered by ΔΕΗ, Παπαδογιάννης και Κωνσταντινίδης συζητάνε για Άρη και ΠΑΟΚ, γυρίζουν πίσω τον χρόνο στο ΝΒΑ και ονειρεύονται μπασκετικούς... «έρωτες».

Σαράντα χρόνια «φουρναραίοι» οι Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης, στο σημερινό (4/6) Old School powered by ΔΕΗ, κάνουν υπενθυμίσεις για τη διαιτησία, παρακαλάνε να δυναμώσουν Άρης και ΠΑΟΚ (για... να μετράνε και αυτοί βολές), γυρνάνε πίσω τον χρόνο στο ΝΒΑ και παρακαλάνε να ερωτευθούν FIBA, Euroleague και ΝΒΑ.

Το επεισόδιο του Old School powered by ΔΕΗ στο YouTube του Gazzetta:

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