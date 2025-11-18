Ο Νόρις πάνω στο κύμα

Ο Νόρις πάνω στο κύμα
Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.

