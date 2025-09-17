Εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη: Οι μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού την τελευταία 15ετία

Κώστας Νικολακόπουλος
Εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη: Οι μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού την τελευταία 15ετία
Οι μεγαλύτερες μεταγραφικές στιγμές του Ολυμπιακού επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη, με παρασκήνια και ιστορίες από Μιραλάς μέχρι Μαρσέλο και Ποντένσε.

Στο 10ο επεισόδιο του Transfer Stories, ο Κώστας Νικολακόπουλος επιστρέφει για να υπενθυμίσει τις σπουδαίες μεταγραφές που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός επί ημερών Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το... σκυλί που τρέλανε τον Γουίλιαν, το παρασκήνιο για Ποντένσε, ο Μιραλάς, ο Μαρσέλο, ο Μανωλάς, ο Ραφίνια και πολλοί ακόμη που ντύθηκαν τελικά στα «ερυθρόλευκα» τα τελευταία 15 χρόνια!

