Ντέταρι - Προτάσοφ - Καραπιάλης: Οι ΒΟΜΒΕΣ του Ολυμπιακού στα Πέτρινα Χρόνια

Παρά τα «πέτρινα» χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε εντυπωσιακές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, οι οποίες άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του συλλόγου.

Στο νέο επεισόδιο του Transfer Stories, ο Κώστας Νικολακόπουλος επιστρέφει και θυμάται τις μεταγραφικές βόμβες του Ολυμπιακού κατά την διάρκεια των «πέτρινων» χρόνων.

Εστιάζει σε σπουδαίες κινήσεις όπως εκείνες με τους Λάγιος Ντέταρι, Όλεγκ Προτάσοφ, Βασίλη Καραπιάλη κι όχι μόνο!

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta-Transfer Stories

Το επεισόδιο και στο YouTube του Gazzetta