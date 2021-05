Φρέσκια, εντυπωσιακή και λαμπερή!

Παρά τις... ατυχίες, η Stefania ανέβηκε στη σκηνή του 65ου διαγωνισμού της Eurovision γεμάτη αυτοπεποίθηση και ερμήνευσε υπέροχα το "Last Dance" μέσα στο εκπληκτικό μοβ ρούχο των 250.000 Swarovski, εντυπωσιάζοντας με την χορογραφία και τους «αόρατους» χορευτές.

Ωστόσο, χρειάστηκε να περιμένει για... πολύ στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς η ελληνική αποστολή άκουσε το όνομά της στην 8η κατά σειρά ανακοίνωση, με τις καρδιές όλων να πηγαίνουν στη θέση τους!

Η 18χρονη Στεφανία Λυμπερακάκη - η νεότερη εκπρόσωπος της Ελλάδας έως σήμερα, αλλά και του φετινού διαγωνισμού - κέρδισε τις εντυπώσεις, ωστόσο δεν έλειψαν και οι ατυχίες. Ένας χορευτής... ξέχασε το άσπρο του γάντι στο χορευτικό και οι παρατηρητικοί, αλλά και οι χρήστες του twitter, δεν το άφησαν ασχολίαστο.

Αυτό, όμως, δεν ήταν λόγος για να μην βρεθεί η Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου! Η Stefania θα ανέβει και πάλι στο stage του "Rotterdam Ahoy", φιλοδοξώντας να βρεθεί εντός 10άδας.

Το "Last Dance" είναι σε στίχους και μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου (έγραψε τη μουσική και για το κομμάτι της Μολδαβίας), Σάρον Βον και Arcade (Παύλος Μανώλης, Αναστάσιος Ράμμος, Diverno, Γκάμπριελ Ράσελ).

Την ευρηματική χορογραφία επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός και χορευτές είναι οι Γιώργος Παπαδόπουλος, Νίκος Κουκάκης, Μάρκος Γιακουμόγλου, Κώστας Παυλόπουλος.

Το ρούχο της Στεφανίας είναι δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, ενώ για τα κουστούμια των χορευτών υπεύθυνος ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

Η σκηνογραφία είναι του Γιάννη Μουρίκη, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρύδας σκηνοθέτησε το video clip του τραγουδιού.

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision ήταν ολίγον τι... ανιαρός, σε σχέση με τον πρώτο ημιτελικό, που είχε πολλά δυνατά τραγούδια. Αρκετές χώρες, όμως, κατάφεραν να ξεχωρίσουν, μεταξύ αυτών η Ισλανδία (που συμμετείχε μέσω video κι όχι με φυσική παρουσία), η Ελβετία και η Σερβία.

Οι υπόλοιπες εννέα χώρες που πήραν το «εισιτήριο» μαζί με την Ελλάδα, είναι οι εξής: Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία και Φινλανδία.

Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν, εκτός από την Κύπρο και την Έλενα Τσαγκρινού με το "El Diablo", και οι Νορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, Σουηδία, Βέλγιο και Ουκρανία.

