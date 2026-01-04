Η μεγαλύτερη zipline του κόσμου βρίσκεται στη Νότια Αφρική και φτάνει τα 3,2 χιλιόμετρα (vid)

Στα βουνά Overberg της Νότιας Αφρικής λειτουργεί η μεγαλύτερη zipline του κόσμου, προσφέροντας μια εμπειρία αδρεναλίνης 3,2 χιλιομέτρων με ταχύτητες έως και 150 χλμ./ώρα.

Η Zipline K3, που εγκαινιάστηκε το 2024, αποτελεί κοινό εγχείρημα των SA Forest Adventures και Mossel Bay Zipline και θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα projects ακραίου τουρισμού παγκοσμίως. Είναι η μεγαλύτερη διαδρομή zipline στον κόσμο, με απόσταση 3,2 χιλιόμετρα και θα την βρει κανείς στα βουνά Overberg της Νότιας Αφρικής.

Η υλοποίησή της χρειάστηκε έξι χρόνια σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και τεχνικών μελετών, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια όσο και η μοναδικότητα της εμπειρίας.

Όπως εξηγεί ο Κλίντον Λερμ, ιδιοκτήτης της SA Forest Adventures, η επιλογή της τοποθεσίας ήταν καθοριστική: «Χρειάστηκαν δύο χρόνια αναζήτησης σε όλη τη Νότια Αφρική. Το σημείο έπρεπε να είναι προσβάσιμο, πρακτικό και τεχνικά εφικτό», ανέφερε σε συνέντευξή του. Όταν εντόπισε το βουνό απ' όπου ξεκινά η K3, με ήδη διαμορφωμένο δρόμο έως την κορυφή, κατάλαβε ότι είχε βρει το ιδανικό μέρος για τη μεγαλύτερη zipline του κόσμου.

Πως είναι η πτήση πάνω από τα βουνά Overberg

Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στην πλατφόρμα εκκίνησης, γνωστή ως «The Nest», είτε πεζοπορώντας είτε με ειδικό όχημα 4x4. Αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, οι αναβάτες «κουμπώνουν» στο συρματόσχοινο και ξεκινούν το ταξίδι των 3,2 χιλιομέτρων. Η διαδρομή ξεκινά ήπια, όμως μετά τα πρώτα 100 μέτρα η ταχύτητα αυξάνεται εντυπωσιακά, με το τοπίο να μετατρέπεται σε θολό φόντο αδρεναλίνης.

Ανάλογα με το βάρος του αναβάτη και τις καιρικές συνθήκες, η K3 μπορεί να φτάσει ταχύτητες από 120 έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιβραδύνει σταδιακά πριν το τέλος, με προσωπικό να βρίσκεται στο σημείο για ασφαλή αποβίβαση.

Το κόστος και οι προϋποθέσεις για να ζήσεις μία ακραία εμπειρία

Η εμπειρία κοστίζει περίπου 1.800 ραντ (περίπου 100 δολάρια). Οι συμμετέχοντες πρέπει να ζυγίζουν από 40 έως 120 κιλά, προφανώς να είναι νηφάλιοι και να μην έχουν καρδιολογικά ή σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Παρότι ήδη κατέχει τον παγκόσμιο τίτλο, η SA Forest Adventures εργάζεται πάνω σε νέα εγκατάσταση μήκους 5 χιλιομέτρων, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης zipline στον κόσμο.

