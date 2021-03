Η πιο τρελή θεωρία για τη μετά θάνατον ζωή: «Και αν το φως είναι του νοσοκομείου...» (pics)

Ένα από πιο συνηθισμένα θέματα αντιπαράθεσης που δίνει χώρο στις θεωρίες συνομωσίας, είναι αυτό που αφορά την ζωή μετά θάνατον.

Τι ακολουθεί δηλαδή αφού ξεψυχήσουμε;

Ο χρήστης του TikTok που είναι λάτρης τέτοιων ιστοριών, ρωτήθηκε σχετικά από μία νεαρή κοπέλα και η απάντηση που έδωσε, τρέλανε όσους τον ακολουθούν, με αποτέλεσμα οι προβολές του συγκεκριμένου βίντεο να ξεπεράσουν τις 530.000 και τα likes τα 25.000.

Ο Brandon Monhollen είπε λοιπόν...

«Δεν είμαι σίγουρος αν είναι θεωρία συνομωσίας, την διάβασα πριν από έξι μήνες.

Και αν όταν πεθαίνουμε το φως στο βάθος του τούνελ είναι το φως ενός άλλου νοσοκομείου. Εκεί γεννιόμαστε και ο λόγος που κλαίμε είναι επειδή θυμόμαστε τα πάντα από την προηγούμενη ζωή μας. Κλαίμε επειδή πεθάναμε και τα χάσαμε όλα αυτά.

Όσο μεγαλώνεις και αρχίζεις να ξεχνάς την προηγούμενη ζωή σου, επικεντρώνεσαι στην ζωή που έχεις τώρα, κομμάτια της μνήμης σου μένουν πίσω και μνήμη σου προκαλεί τα déjà vu».

