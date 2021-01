Χαμός με το χθεσινό «Στην Υγειά μας»: «Πασχάλης 1991 vs Πασχάλης 2021» (pics)

Με κεντρικό καλεσμένο τον Πασχάλη ήταν το χθεσινό «Στην Υγειά μας», του ΣΚΑΙ, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Φυσικά όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τα περισσότερα τραγούδια ήταν από περασμένες δεκαετίες, όμως αυτό που κέντρισε την προσοχή όλων ήταν κάτι άλλο...

Το πόσο ίδιο μένει ο Πασχάλης με την πάροδο του χρόνου και το πόσο ενέργεια έβγαζε. Κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο στο social media, με το Twitter να παίρνει... φωτιά.

My name is... (what?) My name is... (who?) #oleztThugBot SearchQuery: Πασχαλης pic.twitter.com/7bD0akWtdm

— oleztThugBot (@oleztThugBot) January 24, 2021