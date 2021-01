Ο αποχνουδωτής αποκάλυψε πως ο άνδρας της βάζει άλλη γυναίκα στο σπίτι (vid)

Πήγε για... μαλλί και βγήκε κουρεμένη, η Άντρεα Λόπεζ με το κόλπο που ήθελε να δείξει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η συγκεκριμένη κοπέλα λοιπόν ήθελε να δείξει έναν πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο οι φίλες της θα μπορούσαν να διαπιστώσουν αν ο αγαπημένους τους, τις αγαπάει. Για την ακρίβεια, αν μπαίνει άλλη γυναίκα στο σπίτι...

Πήρε λοιπόν το ρολό που χρησιμοποιούμε ως αποχνουδωτή και τον ξεκίνησε να τραβάει το video...

«Κυρίες μου, αν θέλετε να μάθετε αν ο άντρας σας σάς απατά, αγοράστε ένα από αυτά και χρησιμοποιήστε το σε όλο το χαλί», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα.

Γιατί; Πολύ απλά γιατί ενώ εκείνη έχει μαύρα μαλλιά, ο αποχνουδωτής γέμισε με κόκκινες τρίχες.

Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεό της προσθέτει: «Έχει να δώσει κάποιες εξηγήσεις», με την ανάρτησή της αυτή να συγκεντρώνει πάνω από 2,5 εκατομμύρια likes.

@andrea.lopez44

He has some explaining to do(Following the next 100 people on IG: Andrea.Lopez44) #fyp #viral #prank #cheater #couple #funny

♬ original sound - Andrea Lopez