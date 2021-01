Η στιγμή που η αστυνομία εκκενώνει παράνομο swingers party (pics & vids)

Τι και αν η Καλιφόρνια αποτελεί μία από τις πιο κόκκινες περιοχές των ΗΠΑ, με τα κρούσματα του κορονοϊού να ξεπερνάνε τα 2,7 εκατομμύρια; Οι διοργανωτές αποφάσισαν να κάνουν κανονικά το swingers party που είχαν στο μυαλό τους, αδιαφορώντας για το ενδεχόμενο υπερμετάδοσης της πανδημίας.

'Ετσι όταν το Σάββατο η αστυνομία έλαβε την πληροφορία πως σε μία αποθήκη διεξάγεται ένα παράνομο πάρτι, δεν πίστευαν οτι θα έβλεπαν εικόνες σαν και αυτές που αντίκρισαν κατά την διάρκεια της επέμβασής τους.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη στο Λος Άντζελες στην αποθήκη αυτή, η οποία ήταν γεμάτη με κρεβάτια, καναπέδες, κλουβιά, βρέθηκαν δεκάδες άτομα να παρτάρουν ανταλλάζοντας συντρόφους, χωρίς να τηρούν φυσικά κανένα μέτρο προστασίας.

Είναι χαρακτηριστικά τα video που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόσο από την συγκεκριμένη αποθήκη, όσο και από ένα άλλο πάρτι.

Συνολικά το Σάββατο το βράδυ, προσήχθησαν 182 άτομα για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού.

On Saturday January 9, 2021 #LASD Super-Spreader Taskforce continued enforcement of the Los Angeles County health orders to address underground party events.

The results of the operation included 2 commercial building locations, and a total of 182 adult arrests (cited out). pic.twitter.com/kqvcw7TVTR

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 12, 2021