Instagram: Πώς μπορείτε να αλλάξετε το εικονίδιο της εφαρμογής, μόνο γι' αυτόν τον μήνα (vid)

To Instagram γιορτάζει 10 χρόνια αυτόν τον μήνα.

Συγκεκριμένα, πριν από 10 χρόνια στις 6 Οκτωβρίου μπήκε στη ζωή όλων και έκανε τους περισσότερους να φωτογραφίζονται αλλά και να φωτογραφίζουν σχεδόν τα πάντα από την καθημερινότητά τους.

Μάλιστα κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή social media.

Το Instagram (που πλέον συγχωνεύτηκε με το Messenger) θέλοντας να γιορτάσει την… επέτειο, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες του να αλλάξουν το εικονίδιο της εφαρμογής και να το κάνουν όπως ήταν στην αρχή, πριν από δέκα χρόνια δηλαδή.

Τα διαθέσιμα εικονίδια περιλαμβάνουν τα κλασικά σχέδια κάμερας τύπου Polaroid (αγαπημένα πολλών) που χρησιμοποιήθηκαν για περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ υπάρχουν και θεματικές παραλλαγές στο τρέχον λογότυπο.

Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και απλά κάντε μια μεγάλη κίνηση προς τα κάτω.

Τότε θα δείτε να εμφανίζονται emojis και ένα από αυτά είναι το δώρο που μετατρέπεται στο emoji που γιορτάζει. Τα εικονίδια θα σας εμφανιστούν μαζί με ένα μήνυμα του Instagram που θα σας καλεί να γιορτάσετε μαζί του τα «γενέθλια» του.

Αυτό θα ισχύει μόνο για τον Οκτώβριο και για όσους δεν το ανακάλυψαν στις αρχές του μήνα προλαβαίνουν ακόμα.

Look back at some major Instagram milestones over the years https://t.co/7LHByNeQcl pic.twitter.com/c8WS1xqzX5

— Instagram (@instagram) October 6, 2020