H Meta προχωράει σε δραστικές μειώσεις και απολύσεις στο τμήμα του Metaverse

Απώλειες για το Metaverse και άλλα τμήματα της Meta

Η Meta ετοιμάζεται για δραστικές μειώσεις έως και 30% στον προϋπολογισμό του τμήματος metaverse της, γνωστού ως Reality Labs, σύμφωνα με αναφορές του Bloomberg, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί στροφή μακριά από το όραμα που οδήγησε στην αλλαγή ονόματος της εταιρείας από Facebook σε Meta το 2021.

Οι περικοπές, που συζητήθηκαν σε συσκέψεις στο κτήμα του Mark Zuckerberg στη Χαβάη τον προηγούμενο μήνα, θα πλήξουν τα Horizon Worlds και τα VR headsets Quest, με πιθανές απολύσεις ήδη από τον Ιανουάριο, καθώς ο Zuckerberg ζήτησε βαθύτερες μειώσεις από το μέσο 10% σε όλη την εταιρεία, λόγω της αποτυχίας του metaverse να προσελκύσει επενδυτές και καταναλωτές. Η Reality Labs έχει καταγράψει ζημίες άνω των 70 δισ. δολαρίων από το 2021, με πρόσφατες τριμηνιαίες απώλειες στα 4,4 δισ., κάνοντας το τμήμα βάρος για την εταιρεία σε εποχή που οι μέτοχοι βλέπουν το metaverse ως άκαρπο έξοδο.

Παρά την πίστη του Zuckerberg ότι οι άνθρωποι θα περνούν «πλειοψηφία του χρόνου» σε εικονικούς κόσμους, η χαμηλή υιοθέτηση –όπως η περιπλάνηση σε ψεύτικα καταστήματα για εικονικά ρούχα– οδήγησε σε επαναπροσανατολισμό πόρων προς την τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση σε μεγάλες γλωσσικές μοντέλες, chatbots και hardware όπως τα AI γυαλιά Ray-Ban.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι περικοπές θα εξοικονομήσουν 4-6 δισ. δολάρια το 2026, ενισχύοντας τα κέρδη κατά μονοψήφια ποσοστά, ενώ η Meta αυξάνει τις δαπάνες της σε AI στα 72 δισ. φέτος, ακολουθώντας τάση μεγάλων τεχνολογικών όπως Microsoft και Apple που περιορίζουν XR φιλοδοξίες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε μετατόπιση επενδύσεων από metaverse σε AI wearables, χωρίς ευρύτερες αλλαγές, σε μια εποχή που το Llama 4 δεν έπεισε και η ανταγωνιστική πίεση σε AI κλιμακώνεται. Οι μετοχές της Meta ενισχύθηκαν κατά 4% μετά τις αναφορές, αντανακλώντας ανακούφιση επενδυτών από το τέλος του ακριβού πειράματος που δεν απέδωσε.