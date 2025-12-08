POCO F8 Ultra: Με επιδόσεις και δυνατότητες για κάθε γούστο

Το POCO F8 Ultra είναι εδώ και κάνει τα πάντα

Το Poco F8 Ultra, η νέα ναυαρχίδα της POCO που κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 26 Νοεμβρίου 2025, έρχεται να ανατρέψει την ισορροπία στην αγορά smartphones, προσφέροντας flagship χαρακτηριστικά σε τιμή που ξεκινά από αρκετά χαμηλότερα για το μοντέλο 12/256GB, κάνοντάς το ιδανική επιλογή για όσους θέλουν premium εμπειρία χωρίς να ξοδέψουν χιλιάδες.

Με διάσταση 163.3x77.8x7.9mm και βάρος 218g, το τηλέφωνο συνδυάζει αλουμινένιο πλαίσιο και γυαλί μπροστά, με πιστοποίηση IP68 για πλήρη αντοχή σε σκόνη και νερό (βύθιση έως 1.5m για 30 λεπτά), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα στην καθημερινότητα και στις περιπέτειες, ενώ η ελαφριά κατασκευή το κάνει άνετο για ώρες χρήσης.

Η οθόνη του είναι ένα αριστούργημα: 6.9 ιντσών AMOLED με ανάλυση 1200x2608 pixels (416ppi), 120Hz δυναμική ανανέωση, υποστήριξη Dolby Vision, HDR10+ και φωτεινότητα έως 3500 nits –η πρώτη HyperRGB παγκοσμίως με πλήρη ενεργοποίηση RGB subpixels για ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο. Σε δοκιμές έφτασε τα 3400 nits, ιδανική για εξωτερική χρήση ακόμα και κάτω από άμεσο ήλιο, ενώ καλύπτει 100% DCI-P3 για τέλεια ακρίβεια χρωμάτων σε streaming, gaming και φωτογραφίες, προστατευμένη από Poco Shield Glass για μακροζωία.

Το Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) με Adreno 830 GPU και VisionBoost D8 chip, παρέχει εκπληκτική ταχύτητα–σκορ AnTuTu άνω των 3 εκατ.– για απρόσκοπτο multitasking, gaming σε υψηλά frames χωρίς lag και AI εργαλεία όπως live translation, eraser pro και AI frame που κάνουν τη χρήση δημιουργική και πρακτική, με 12/16GB LPDDR5X RAM και UFS 4.1 storage για απίστευτη ταχύτητα.

Η κάμερα τριπλή 50MP εντυπωσιάζει: κύρια Light Fusion 950 (1/1.31", f/1.67, OIS), υπερευρυγώνια f/2.4 και 5x periscope telephoto (f/3.0, OIS) για κρυστάλλινες λήψεις από macro έως zoom 115mm, με 8K βίντεο και υψηλά σκορ σε benchmarks (80/87 main, 27/30 zoom). Η selfie 32MP συμπληρώνει ιδανικά για social media, ενώ οι φωτογραφίες βγαίνουν φυσικές και λεπτομερείς σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Ο ήχος Bose-tuned με dedicated subwoofer και 2.1ch speakers προσφέρει καθηλωτική εμπειρία –μεγάλα μπάσα, καθαρά treble– ιδανική για μουσική, ταινίες και gaming, κάνοντας το F8 Ultra να ξεχωρίζει από ανταγωνιστές χωρίς ακουστικά.

Η μπαταρία 6500mAh διαρκεί μέρες σε μέτρια χρήση, με 100W γρήγορη φόρτιση που φτάνει 100% σε 39 λεπτά (78% σε 30') και 50W ασύρματη, ικανοποιώντας power users χωρίς συμβιβασμούς, ενώ το HyperOS 3 βασισμένο σε Android 16 εγγυάται 4 major updates και 6 χρόνια security patches για μακροπρόθεσμη υποστήριξη.

Σε Hi-Res audio, USB-C, NFC, IR blaster και 3D ultrasonic fingerprint, καλύπτει όλες τις ανάγκες σύγχρονου χρήστη. Αξίζει να αγοράσεις το Poco F8 Ultra γιατί συνδυάζει τα καλύτερα ενός flagship –ταχύτητα, οθόνη, κάμερα, ήχο, μπαταρία– σε value τιμή που νικά iPhones και Galaxies, ιδανικό για gamers, φωτογράφους και απαιτητικούς καθημερινούς χρήστες που θέλουν μέγιστη απόδοση χωρίς υπερκόστος.