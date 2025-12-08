Πώς βρίσκουν οι απατεώνες το κινητό μας με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης!

Ο αριθμός κινητού έχει γίνει ένα από τα πιο ευάλωτα προσωπικά δεδομένα, με απατεώνες να τον εντοπίζουν εύκολα χρησιμοποιώντας τεχνικές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ψηφιακή εποχή, ο αριθμός του κινητού μας τηλεφώνου λειτουργεί σαν «κλειδί» για δεκάδες υπηρεσίες και παράλληλα αποτελεί έναν από τους πιο εύκολους στόχους για τους απατεώνες.

Κλήσεις από άγνωστες εταιρίες, spam SMS και ύποπτα τηλεφωνήματα δεν προκύπτουν τυχαία. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η συλλογή αριθμών γίνεται συχνά μέσα από αθώες καθημερινές κινήσεις, όπως φόρμες εγγραφής σε sites, online αγορές, ακόμη και δημόσια social media προφίλ που εμφανίζουν τα στοιχεία μας.

Επιπλέον, εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία δεδομένων συγκεντρώνουν τεράστιους όγκους πληροφοριών. Όταν αυτά τα δεδομένα διαρρεύσουν ή αλλάξουν χέρια, μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν από δίκτυα ηλεκτρονικής απάτης.

Οι τηλεφωνικές απάτες της νέας γενιάς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος για να δημιουργηθεί μια απόλυτα ρεαλιστική «αντιγραφή» φωνής που μιμείται συγγενή ή συνεργάτη. Το λεγόμενο AI-powered vishing εξαπλώνεται ραγδαία, αφού τα θύματα δυσκολεύονται να διακρίνουν αν όντως μιλούν με το πρόσωπο που νομίζουν.

Παράλληλα, αυτόματα συστήματα κλήσεων ελέγχουν χιλιάδες αριθμούς τυχαία. Το απλό «ναι;» του χρήστη αρκεί για να καταγραφεί ο αριθμός ως ενεργός και να προστεθεί σε λίστες που πωλούνται σε απατεώνες.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε

Οι ειδικοί τονίζουν μερικά βασικά βήματα που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο:

Μη δημοσιοποιείτε το κινητό σε ανοιχτές πλατφόρμες και δώστε το μόνο όπου είναι απαραίτητο

Προτιμήστε εφαρμογές επαλήθευσης αντί για απλά SMS στο 2FA

Κλείστε τα cookies τρίτων και κρατάτε τη συσκευή ενημερωμένη

Ρυθμίστε SIM lock από τον πάροχό σας

Μην εμπιστεύεστε απρόσμενες κλήσεις ή μηνύματα, ακόμη κι αν φαίνεται να προέρχονται από γνωστές επαφές

