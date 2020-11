Απίστευτο: Τρένο εκτροχιάστηκε και «προσγειώθηκε» στην ουρά αγάλματος φάλαινας! (pics & vid)

Αδιανόητο περιστατικό στην Ολλανδία.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11) στον σταθμό του μετρό De Akkers, κοντά στο Ρότερνταμ, με αποτέλεσμα να γκρεμίσει την προστατευτική μπαριέρα και να βρεθεί... στην ουρά ενός μεγάλου αγάλματος φάλαινας!

Η ουρά, ουσιαστικά, «έσωσε» το τρένο, ειδάλλως θα είχε βρεθεί στο κενό, πέφτοντας από τα 10 μέτρα. Στο σημείο, όπως φαίνεται στις απίστευτες εικόνες, φαίνεται πως σταθμεύουν τα τρένα, ενώ από κάτω υπάρχει ποτάμι.

Το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το βράδυ και ευτυχώς στην αμαξοστοιχία δεν υπήρχαν επιβάτες, παρά μόνο ο οδηγός, ο οποίος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το τρένο και πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές, τώρα, ψάχνουν να βρουν τι συνέβη και το τρένο εκτροχιάστηκε και, κυρίως, πώς θα το επαναφέρουν από την ουρά της φάλαινας...

