Τύπος λέει ότι έκλεψε άλογο της αστυνομίας στο Σικάγο και «καλπάζει» στους δρόμους γνωρίζοντας την αποθέωση (vids)

Οι τρομακτικές εικόνες από τις βίαιες συγκρούσεις στην Αμερική συνεχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη, υπάρχουν, ωστόσο και αυτές...

Ένας τύπος, στο Σικάγο, κατάφερε, όπως λέει, να κλέψει ένα άλογο της αστυνομίας και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει -πέρα από viral- λαϊκός ήρωας για την πόλη, καθώς «καλπάζει» στους δρόμους διαρκώς, με υψωμένη τη γροθιά του, και από όπου και αν περάσει γνωρίζει την αποθέωση από τους υπόλοιπους διαδηλωτές!

Σε ένα βίντεο, συγκεκριμένα, εμφανίζεται ενθουσιασμένος να καλπάζει και όταν τον ρωτάει κάποιος πού βρήκε το άλογο στο Σικάγο, αυτός απαντάει «το έκλεψα από την αστυνομία» και «λύνονται» στα γέλια...

Y’all crazy af and I love it! This protester got himself a horse and straight rode it through the streets of Chicago! #Chicago #BlackLivesMatter #WitchesAgainstWhiteSupremacy pic.twitter.com/eTOtTZqIZX

— Angelita (@VoodooAngelita) May 31, 2020