«Που πέταξες αετέ μου»: Το Τwitter σχολιάζει το ειδύλλιο της Μάρλεν με τον Βαρθαλίτη (pics)

Η Μαρία Μπέη και ο Δημήτρης Μπέλλος, όπως φαίνεται, δεν είναι το μοναδικό ζευγάρι του MasterChef.

Όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή «Ευτυχείτε» του Open υπάρχει ακόμα ένα ζευγάρι στο ριάλιτι και πρόκειται για την Μάρλεν και τον Σταύρο Βαρθαλίτη.

Οι χρήστες του Twitter σχολίασαν το νέο ειδύλλιο του MasterChef με επικές ατάκες.

— Friendly Mushroom Official (@manitaropita) May 12, 2020

— Ντάλια Βεντάλια () (@ntalia_ventalia) May 12, 2020

— Nikolas Gernich (@NikolasGernich) May 12, 2020

— Joanna Benou (@redg74ever) May 12, 2020

— Πίθηκος Τάπας (@PithikosTapas) May 12, 2020

— Ανώριμη πηγή (@kako_spori) May 12, 2020

— Christos Giannoulis (@christos_giann) May 12, 2020

#MasterChefGR

Ρε παιδιά, τώρα μπήκα στο χας και λέει ότι ο Βαρθαλίτης τα έχει με την Μάρλεν.

Αληθεύει;

Αν ναι, θα πάθω αμόκ pic.twitter.com/vGyGQq1zpn

— NO NAME (@_no_name_here) May 12, 2020