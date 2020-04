Κορονοϊός: Φέρι μποτ κανει στροφή 360 μοιρών στον Τάμεση τιμώντας όσους δουλεύουν σε νοσοκομεία (vid)

Η Μεγάλη Βρετανία είναι μία από τις χώρες που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό, με τα θύματα να έχουν φτάσει τις 14.576 και τα κρούσματα τις 108.692. Οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας δεν σταματούν να παλεύουν με τον ιό, με τον υπόλοιπο κόσμο να τους ευγνωμονεί. Όπως το πλήρωμα του London's Woolwich Ferry που με τα φώτα ανοικτά και με ανοικτές τις σειρήνες, έκανε μέσα στον Τάμεση στροφή 360 μοιρών τιμώντας έτσι όσους δουλεύουν στο σύστημα υγείας.

FULL STEAM AHEAD: London's Woolwich Ferry did donuts and sounded its horn in a show of support for health care workers on the front line of the COVID-19 pandemic. https://t.co/dZqwi69z2H pic.twitter.com/HX2q7GJEoa

— ABC News (@ABC) April 17, 2020