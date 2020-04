Κορονοϊός: Συγκίνηση από 88χρονο που ανεβαίνει σε γερανό για να δει την σύζυγό του (vid)

Από την πρώτη μέρα που ο κορονοϊός έγινε εφιάλτης του πλανήτη έχουν βγει πολλά βίντεο για το πως βιώνει ο κόσμος την πανδημία αυτή. Ένα από τα πιο συγκινητικά έχει ως πρωταγωνιστή έναν 88χρονο στην Βοστώνη. Τι έκανε; Ανέβηκε στο γερανό προκειμένου να δει την επί 60 χρόνια σύζυγό του που είναι απομονωμένη στο γηροκομείο λόγω καραντίνας. Απίστευτος και μαγκιά του.

My in laws are seperated right now due to Nursing home lock https://t.co/3aTr77Hz8f what @CAvtges arranged. Enjoy! It will be all over the Boston News tonight!@JaniceDean @WCVB @boston25 @7News #operationliftpapou pic.twitter.com/I3h6yp4EOK

