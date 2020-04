H viral 93χρονη που ζητούσε μπύρα, είδε να της πηγαίνουν 150 κουτάκια (pics & vid)

Η καραντίνα στην οποία βρίσκεται λόγω του κορονοϊού ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο συναίσθημα.

Αποτελεί πηγή όμως για κάποιες ωραίες ιστορίες, όπως αυτή που έγινε στην Πανσιλβάνια των ΗΠΑ.

Εκεί λοιπόν λόγω των περιοριστικών μέτρων, μία 93χρονη είχε ξεμείνει σπίτι της, χωρίς αποθέματα της αγαπημένης της μπύρας.

Μάλιστα, για πλάκα έγραψε σε έναν μικρό πίνακα «I need more beer» (θέλω περισσότερη μπύρα), κρατώντας το χέρι της ένα κουτάκι από την αγαπημένη της.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020