Δεν το κουνάμε από το σπίτι: Δωρεάν το Football Manager 2020 μέχρι τις 25 Μαρτίου! (pic)

Όχι απλά μένουμε σπίτι... Δεν το κουνάμε!

Η Sports Interactive ανακοίνωσε πως λόγω κορονοϊού -και καραντίνας- ξεκλειδώνει την πρόσβαση στο Football Manager 2020 και θα το διαθέτει εντελώς δωρεάν για μία εβδομάδα: Από σήμερα (18/3) μέχρι και τις 25 του μήνα!

Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20

Your season is just beginning... https://t.co/fSwauIaemS pic.twitter.com/vMetkSO6q0

— Football Manager (@FootballManager) March 18, 2020