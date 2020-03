Η εικόνα πραγματικά σοκάρει!

Σε έναν από τους καλύτερους αγώνες που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία μεταξύ γυναικών, η πρώην πρωταθλήτρια στην κατηγορία strawweight του UFC, Γιοάνα Γετζέιτσικ, υπέστη ένα ανατριχιαστικό αιμάτωμα στο μέτωπο από την πρωταθλήτρια Γουέιλι Ζανγκ, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το πρόσωπό της!

Not a huge UFC guy, but after Weili Zhang v Joanna Jedrzejczyk from #UFC248 last night, that could change.

I’ve never seen intensity, precision, brutality and sheer guts like that in combat sports before.

Look at Joanna’s face after round 5. Still standing.

I am speechless. pic.twitter.com/5aGphMkUNe

— Joel Neill (@joelneill) March 8, 2020