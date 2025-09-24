Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το μυστικό της μακροζωίας (vid)

Μάθε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Οι επιστήμονες εξηγούν τα μυστικά της μακροζωίας και ποιο πλεονέκτημα τις κάνει να κερδίζουν χρόνια ζωής.

Είναι γεγονός: οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Από τα παγκόσμια στατιστικά για το προσδόκιμο ζωής μέχρι τα ρεκόρ των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων στον κόσμο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα στη μακροζωία.

Στατιστικά που δεν χωρούν αμφιβολία

Η οργάνωση LongeviQuest, παγκόσμια αυθεντία στη μελέτη της ανθρώπινης μακροζωίας, αναφέρει ότι περίπου 9 στους 10 υπεραιωνόβιους (άνω των 110 ετών) είναι γυναίκες. Αυτό εξηγεί γιατί σχεδόν πάντα οι γηραιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι γυναίκες.

Ο CEO της LongeviQuest, Ben Meyers, σημειώνει:

Οι γυναίκες έχουν βιολογικό πλεονέκτημα λόγω του δεύτερου Χ χρωμοσώματος, το οποίο προσφέρει προστασία απέναντι σε ασθένειες.

Παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ριψοκίνδυνων συμπεριφορών, κάτι που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής τους.

Οι γηραιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο έχει περάσει σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι:

Misao Okawa (Ιαπωνία)

Emma Morano (Ιταλία)

Kane Tanaka (Ιαπωνία)

Lucile Randon (Γαλλία)

María Branyas Morera (ΗΠΑ/Ισπανία)

Tomiko Itooka (Ιαπωνία)

Sister Inah Canabarro Lucas (Βραζιλία)

Ethel Caterham (Ηνωμένο Βασίλειο) – η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα σήμερα, γεννημένη το 1909.

Αντίθετα, ο μόνος άνδρας που κατέκτησε αυτόν τον τίτλο ήταν ο Jiroemon Kimura (Ιαπωνία), που έζησε μέχρι τα 116 χρόνια.

Jeanne Calment: Η γυναίκα-θρύλος

Η Jeanne Calment από τη Γαλλία παραμένει μέχρι σήμερα η γηραιότερη γυναίκα όλων των εποχών, έχοντας ζήσει μέχρι τα 122 χρόνια και 164 ημέρες (1875 – 1997). Η ζωή της θεωρείται μοναδικό παράδειγμα μακροβιότητας που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Η διαφορά σε αριθμούς

Η διαφορά στη μακροζωία μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Οι 100 γηραιότερες γυναίκες στον κόσμο έχουν διάμεσο ηλικίας 115 χρόνια και 114 ημέρες, ενώ οι 100 γηραιότεροι άνδρες φτάνουν κατά μέσο όρο τα 112 χρόνια και 115 ημέρες. Η απόκλιση αυτή, που αντιστοιχεί σε περίπου τρία χρόνια, επιβεβαιώνει τις ιστορικές τάσεις και αποδεικνύει ότι οι γυναίκες ζουν συστηματικά περισσότερο από τους άνδρες. Η διαφορά των περίπου 3 ετών ταιριάζει απόλυτα με τις ιστορικές τάσεις, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες ζουν συστηματικά περισσότερο από τους άνδρες.

