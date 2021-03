Ο Αντώνης και ο Στέφανος είχαν όρεξη για χιούμορ, λίγο πριν την δοκιμασία του MasterChef, όπως φάνηκε και από όσα έκαναν.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσουν να μαγειρεύουν, ο Αντώνης του έστελνε φιλάκια κι ο Στέφανος του απαντούσε με καρδούλες.

Όπως είναι φυσικό, τόσο οι παίκτες στον εξώστη, όσο και οι κριτές ξέσπασαν σε γέλια μετά από αυτή την… έκρηξη συναισθημάτων των δυο αντιπάλων της δοκιμασίας.

«Love is in the air», σχολίασαν τα παιδιά από τον εξώστη με τους κριτές να γελάνε.

