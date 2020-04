Ημερολόγιο καραντίνας 6: Πρώτη αναπνοή μετά το κώμα

Ο καθένας μας ανασκάπτει για να βρει ότι θεωρεί πολύτιμο. Χωρίς αξίνες , φτυάρια και μικρά σφυριά απ’ αυτά που συνήθως χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι , αλλά με εργαλεία τα χέρια μου έσκαβα στην σιντιέρα μου να βρω τα παλιά μου cd.

Ένεκα μια μετακόμισης της δεύτερης μέσα σε έξι μήνες τα cd έμοιαζαν με αχτένιστα μαλλιά.

Τα περιποιούμαι , τα ταξινομώ χρονικά και αλφαβητικά.

Διαμάντια που ακόμα λάμπουν!!!

Και μόνο στο άγγιγμα τους τρέχουν νότες και μελωδίες στο αίμα μου, μετά από τόσα χρόνια ακόμα μέσω της στεφανιαίας αρτηρίας τρομπάρουν την καρδιά μου με συναίσθημα!

Φτάνοντας στο Ε ανακαλύπτω ένα παλιό αγαπημένο συγκρότημα από το Όστιν του Τέξας τους Explosions In the Sky.

Χωρίς περιστροφές και ενδοιασμούς βάζω να ακούσω το επικό τους δημιούργημα με τίτλο First breath after Coma!

First breath after Coma , πόσο μου ταιριάζει , πόσο ταιριάζει πλέον σε όλους μας τις μέρες που διανύουμε αυτός ο τίτλος.

Είναι το δεύτερο κομμάτι που γνωρίζω να περιέχει την λέξη Coma ελληνική , ελληνικότατη , το άλλο ήταν πιο γνωστό τραγουδισμένο από τον Στιβ Μόρισει το Girlfriend in a Coma!

Κώμα , βασικό χαρακτηριστικό της κατάστασης η απώλεια συνείδησης.

Δεσμεύομαι στο επόμενο μπλόγκ να μοιραστώ μαζί σας 10 cd αριστουργήματα , άγνωστα τα περισσότερα στο ευρύ κοινό!

Ελάτε όμως τώρα να ακούσουμε παρέα το πρώτο το First breath after Coma! Δεν θα σας πάρει περισσότερο από την ανάγνωση αυτού του κειμένου!

Σε λίγες μέρες σύμφωνα με τις γραφές των κυβερνώντων κάπου στα τέλη του Απρίλη, θα βγούμε και πάλι στο φως . Στο ημίφως καλύτερα γιατί μιλάμε για μερική άρση των περιοριστικών μέτρων.

Για την ολική άρση δεν έχουνε εικόνα , όλα πλέον εξαρτώνται από την πορεία του ιού!

Σε λίγες μέρες θα πάρουμε την πρώτη μας αναπνοή μετά το κώμα στο οποίο βρεθήκαμε όλοι μας , όλος ο πλανήτης.

Κάπου μακριά μας δυστυχώς άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν από την πανδημία , νούμερα νεκρών θα σπρώχνουν μέχρι να φτάσει του νούμερο στο υψηλότερο σημείο της καμπύλης , για να αρχίσει μετά όπως υπολογίζουν η ύφεση.

Η μακάβρια όψη της στατιστικής με πρωταγωνιστές νεκρές ανθρώπινες ψυχές.

Μετά την πρώτη μας αναπνοή θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που μας περιμένει , αυτό που περιμένει τους πολλούς μπορεί να μην σε σκοτώνει βραχυπρόθεσμα αλλά σίγουρα σε εξουθενώνει , σε φτάνει στα όρια της παράλυσης.

Γιατί φάρμακο, εμβόλιο ή ακόμα και θεραπεία για τον κορωνοιό κάποτε θα βρεθούν και όταν τα βρουν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες μεταξύ τους θα διοχετευθούν στην αγορά, αλλά εμβόλιο για την ανασφάλεια , για την αβεβαιότητα, την φτωχοποίηση , την εξαθλίωση δεν πρόκειται να βρεθεί στον αιώνα τον άπαντα!

Αν παρακολουθήσετε στα κανάλια , όχι μόνο στα δικά μας , από τώρα έχει ξεκινήσει η ζύμωση , η προετοιμασία , για το τι πρόκειται να ακολουθήσει , για το τι μας περιμένει.

Η οικονομική κρίση , παράγωγη της υγειονομικής κρίσης, υπολογίζουν οι ειδικοί , ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη και σκληρότερη από αυτή που ζήσαμε και αντέξαμε-όσοι αντέξαμε- τα τελευταία δέκα χρόνια!!!

Κανείς όμως δεν μας λέει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η ίδια η κρίση συνιστά την κρίση.

Πως μετά από 10 χρόνια παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης οποιαδήποτε κρίση και αν ακολουθούσε θα έβρισκε στον οργανισμό του συστήματος που κυριαρχεί στον πλανήτη , υποκείμενα νοσήματα , για να χρησιμοποιήσω όρους της νοσηρής μας πλέον παγκόσμιας καθημερινότητας!

Στο όνομα του κέρδους , με τον άνθρωπο στο περιθώριο, με τους πολύ λίγους να ευημερούν και τους πολλούς να παλεύουν να επιβιώσουν , όλοι οι τομείς , βρίσκονταν στην εντατική ή έστω ένα βήμα απ’ αυτή!

Κανείς δεν πρόκειται να μας το πει καθαρά! Δεν πρόκειται να τ’ ακούσουμε ποτέ από υπεύθυνα χείλη κυβερνώντων! Γιατί ισοδυναμεί με παραδοχή της ήττας τους και του συστήματος που υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλιά και φυσικά θα συνεχίσουν να υπηρετούν.

Αντίθετα θα προπαγανδίζουν με την φράση-ρεφρέν ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στην υγειονομική κρίση , χωρίς να αναφέρουν αν θα είμαστε ίσοι και όμοιοι στην οικονομική πανδημία που ακολουθεί!

Τόλμησε να το ψελλίσει, φωτεινό παράδειγμα ανάμεσα σε τόσους που το προσπερνούν , η δημοσιογράφος του BBC Αίμιλι Μάιτλις:

« Μας λένε ότι ο κορονοϊός είναι ο μεγάλος ισορροπιστής μεταξύ φτωχών και πλούσιων. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν είσαι φτωχός. Πρόκειται για έναν μύθο που χρειάζεται ξεκαθάρισμα», σχολίασε η 49χρονη, αλλά αποδείχθηκε φωνή εντόμου η φωνή της όπως λέει ο στιχουργός-ποιητής!

Και αν στην υγειονομική κρίση δεν ήμασταν ίσοι μια φορά στην οικονομική που θα ακολουθήσει δεν θα είμαστε εκατό!!!

Από την άλλη θα υπάρχει και η απειλή του φόβου, ότι ο ιός θα επιστρέψει τον Οκτώβρη με νέα σειρά περιοριστικών μέτρων ,( το συζητάνε ήδη από τώρα) φόβος που θα κρατά τα πλήθη σιδηροδέσμια.

Και λέω εγώ αν επιστρέψει ο ιός –αφού το σωτήριο εμβόλιο θα αργήσει- και έχει μεταλλαχθεί κι αυτή την φορά προσβάλει περισσότερο τους νέους από τους γέρους , τι μέλλον θα έχει ο πλανήτης όταν αρχίσουν να πέφτουν σαν τις μύγες οι παραγωγικότερες ηλικίες;

Σενάριο ή υπόθεση βιβλίου; Θυμίζει θα έλεγα το αριστουργηματικό «Περί Τυφλότητάς» του Ζοζέ Σαραμάγκου! Διαβάστε το και βρείτε ομοιότητες! Αξίζει! Πληροφοριακά από τα εκδόσεις Καστανιώτη!

Τώρα λοιπόν που όλα τα σενάρια και υποθέσεις των μυθιστορημάτων γίνονται πραγματικότητα , σκληρή, που την βιώνουμε, απέναντι στον Γολγοθά που αντικρίζουμε ,θα αντιδράσουμε ή θα παραμείνουμε έγκλειστοι στο βασίλειο της ηττοπάθειας ή της φιλαυτίας αν προτιμάτε;

Όταν η μιζέρια και η ανέχεια μας σκεπάσουν θα βγουν κάποιοι να μιλήσουν , να ουρλιάξουν καλύτερα, για την ατομική ή την συλλογική ευθύνη;

Θα βρεθούν κάποιοι ή θα χρεωθεί πάλι στους συνήθεις ύποπτους να βροντοφωνάξουν όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν στο μυθικό Thunder Road

It's a town full of losers

I'm pulling out of here to win!!!

Πάω να το ακούσω….Καταλαβαίνετε ελπίζω…