Ημερολόγιο Καραντίνας 4: Η σπουδαία τέχνη που λέγεται ΖΩΗ!

Η τηλεόραση ανοιχτή! Οι ειδήσεις σουλατσάρουν ελεύθερες μέσα στο σπίτι. Με άλλες πιάνω κουβέντα αφού πρώτα τις ακούσω και κάποιες άλλες τις αγνοώ παραδειγματικά.

Σύνοδος κορυφής εξ’ αποστάσεως για τους ηγέτες.

Η αποθέωση της κυνικότητας και της υποκρισίας!

Κυνικότητα από μεριάς ισχυρών και υποκρισία από μεριάς αδυνάτων. Ή αν θέλετε να τους χαρακτηρίσω πιο κομψά , από μεριάς λιγότερο ισχυρών.

8 χώρες μέσα σε αυτές και η Ελλάδα ζήτησε την έκδοση ευρωομολόγων ή κορωνοομόλογα ( τι άλλη ονομασία θα σκεφτούν) αλλά οι ισχυροί Γερμανοί και Ολλανδοί και μόνο στο άκουσμα της πρότασης στραβομουτσούνιασαν με αποτέλεσμα το πέρασμα από τα κορωνοομόλογα στα κορωνοβρωμόλογα να συντελεστεί εν ριπή οφθαλμού!

Έξω φρενών ο Τζουζέπε Κόντε πρωθυπουργός της Ιταλίας με την συμπεριφορά των κραταιών χωρών κι από κοντά του ο ομόλογος του Ισπανός Πέδρο Σάντεθ!

Δεν τους φτάνει η λαχτάρα τους με τόσους νεκρούς και κρούσματα έχουν εκτός από το πένθος να αντιμετωπίσουν την κυνική συμπεριφορά των πλούσιων χωρών.

Από την μια ο φτωχός και η μοίρα του κι από την άλλη η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ισότητας!!!

Πόσα χρόνια ακούγαμε αυτή την ΜΠΑΡΟΥΦΑ!!!

Καιρός όμως να την λουστούν όσοι την πίστεψαν γιατί δεν είναι άμοιροι ευθυνών.

Γιατί να μπει στον κόπο να εκδώσει κορωνοομόλογα η Γερμανία; Η κρίση η οικονομική που θα προκύψει για όλες της χώρες της Γηραιάς Ηπείρου από την εμφάνιση της πανδημίας το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πλήξει την Γερμανία λιγότερο από τις υπόλοιπες.

Όσο για τον κορωνοιό θα μας τα πει μια είδηση που έχει στρογγυλοκαθίσει δίπλα μου και δεν μιλά.

Πέστα καλή μου την προστάζω. Πέστα γιατί είναι απ’ αυτά που περνάνε στα ψιλά.

Με έπαρση μου απαντά: Αφού θέλεις να τα ακούσεις άκου λοιπόν!

Η Γερμανία βρίσκεται χαμηλά στον κατάλογο των χωρών που πλήττονται από τον covid 19. Πολύ χαμηλό επίσης είναι το ποσοστό θνητότητας μόλις το 0,5% κι αυτό οφείλεται τόσο στην ηλικία των ασθενών , την διενέργεια πολλών τέστ , την ποιότητα του συστήματος υγείας και φυσικά στα περιθώρια αντίδρασης.

Η διενέργεια των πολλών τεστ οφείλεται στην οικονομική ευμάρεια. Είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν σε αντίθεση με της φτωχές χώρες που αναγκάστηκαν να τα στερηθούν!

Η ποιότητα του συστήματος υγείας οφείλεται κι αυτή στην δύναμη του χρήματος. Δεν χρειάστηκαν να προβούν σε περικοπές όπως η πλειονότητα των κρατών του Νότου!

Αντιλαβού και σώσον , ελέησον ημάς!!!

Αυτό δεν επεδίωκαν όλες οι χώρες…ουρά! Αντιλαβού.

Πως το έλεγε ο Nick Cave στο The Boatman's Call;

People just ain't no good!!! Και μετά;

It ain't that in their hearts they're bad

They can comfort you, some even try

They nurse you when you're ill of health

They bury you when you go and die

It ain't that in their hearts they're bad

They'll stick by you if they could

But that's just bullshit baby

People just ain't no good

Άντε να σας το μεταφράσω πουλάκια μου:

«Δεν είναι πως είναι κακοί στις καρδιές τους

Μπορούν να σε παρηγορήσουν, κάποιοι προσπαθούν κιόλας

Σε φροντίζουν όταν είσαι άρρωστος

Σε θάβουν όταν πας και πεθαίνεις

Δεν είναι πως είναι κακοί στις καρδιές τους

Θα μείνουν στο πλευρό σου αν μπορούν

Αλλά αυτά είναι απλά μαλακίες μωρό μου

Οι άνθρωποι απλώς δεν είναι καλοί.»

Σωστά; Μόνο που το ζήτημα δεν είναι αν είναι καλοί άνθρωποι οι Γερμανοί, ή οι Ολλανδοί γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και φυσικά τίποτα στην πολιτική δεν είναι προσωπικό.

Ένα συγκεκριμένο σύστημα υπηρετούν και το υπηρετούν τυφλά και πιστά. Τις επιταγές του εξαργυρώνουν. Και οι επιταγές αυτού συστήματος απαιτούν οι πλούσιοι , πλουσιότεροι και οι φτωχοί , φτωχότεροι. Αν δεν ήταν οι Γερμανοί θα ήταν κάποιοι άλλοι.

Σηκώθηκα όμως τώρα οπότε ας το ακούσω το τραγούδι γιατί έχω καιρό να το απολαύσω.

Επιστρέφω για να ακούσω τον Τζουζέπε Κόντε στα ιταλικά κανάλια που παίζουν την δήλωση του στην Διάσκεψη Κορυφής!

«Αν σκέπτεστε να μας βοηθήσετε με καθιερωμένους μηχανισμούς προστασίας, που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, τότε αφήστε το... θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Δεν σας χρειαζόμαστε. Η Ιταλία έχει παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά της, ως προς τα δημόσια οικονομικά της. Κλείσαμε το 2019 με αναλογία ελλείμματος προς ΑΕΠ 1,6 αντί για 2,2, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Οι συνέπειες της περιόδου μετά τον κορωνοϊό, πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι τους επόμενους μήνες, αλλά από αύριο το πρωί»

Μμμ σκληρός ο Πέπε!! Μόνο που τώρα είναι αργά για λεονταρισμούς!

Πες μας εσύ γλυκιά μου την είδηση που έπαιξε χθες στα ιταλικά κανάλια και προκάλεσε σάλο αλλά κι αυτή δεν κατάφερε να περάσει την Αδριατική να φτάσει στα μέρη μας!

Στο άκουσμα μου η είδηση κελάηδησε σαν φλύαρη καρδερίνα.

«Τα ποσά που κόπηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιταλία για το Σύστημα Υγείας αγγίζουν τα 30 δις!!!

Πωωωωωως!!! Ναι καλά διαβάσατε!

Για αυτό έγραφα πιο πάνω για υποκρισία. Γιατί ο κύριος Κόντε και άλλοι πολλοί στην Ιταλία κι όχι μόνο εκεί, στήριζαν αυτές τις πολιτικές χωρίς να μπορούν να διανοηθούν τι αντίκτυπο θα έχουν κάποτε για τον λαό, ή τις στήριζαν δια της απουσία τους δηλαδή με την μουγκαμάρα τους.

Και τώρα ρίχνουν την μπάλα στα μνήματα. Κλασική περίπτωση όλα όσα έχουν συμβεί στο Μπέργκαμο αλλά και στην Μπρέσια την τελευταία εβδομάδα με τις εκατόμβες των νεκρών.

Για να μην αποκαλυφθεί η πολιτική τους , σε ποιους κάνει πλάτες και ποιους στηρίζει πρακτικά αλλά και ουσιαστικά , έγινε μια προσπάθεια να φορτώσουν τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων στην περιοχή αποκλειστικά στην διεξαγωγή του παιχνιδιού Αταλάντα-Βαλένθια.

Αλλά το γεγονός αυτό είναι η μισή αλήθεια. Στην κυριολεξία ούτε η μισή. Το 1/10 της αλήθειας!

Την πραγματικότητα όμως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αιμίλιο Ντελ Μπόνο.

Στην Λομβαρδία βρίσκεται ο κύριος όγκος της βιομηχανικής παραγωγής της Ιταλίας. Ο δήμαρχος της Μπρέσια έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου από τις αρχές του Μάρτη ζητώντας την σταδιακή μείωση της παραγωγής ώστε να αποσυμφορηθούν οι χώροι.

Κανείς από την κυβέρνηση δεν τον άκουσε γιατί δεν ήθελε να συγκρουστεί με τους βιομήχανους.

Ποιος είναι επικεφαλής της κυβέρνησης; Ο κύριος Κόντε. Η υποκρισία που λέγαμε…

Αυτός είναι ο λόγος που μετράμε νεκρούς κι όχι το ματς της Αταλάντα ουρλιάζει από το πόστο του ο Δήμαρχος αλλά τώρα είναι αργά!

Πως το λέει ο B.D FOXMMORE κατά κόσμον Μιχάλης Μυτακίδης στο αριστούργημα που έγραψε αυτές τις μέρες στην καραντίνα με τίτλο: Ω γλυκύ μου έαρ:

«κανείς δεν αντιστάθηκε σ’ αυτό το αγριοτόπι,

γι’ αυτό και πένθιμα χτυπάει η καμπάνα»

Άντε να το ακούσουμε όλο, να το ακούσετε κι εσείς να αγαλλιάσει η ψυχούλα σας να καταλάβετε πόσο έχει φτηνύνει η ανθρώπινη ζωή και τώρα μετά την πανδημία θα φτηνύνει και η ανθρώπινη ύπαρξη. Να μου το θυμηθείτε! Ήδη αυτά τα

-50% μισθός σ’ αυτό στοχεύουν. Τα σκληρά μέτρα που θα έρθουν , θα έρθουν για να μείνουν! Θα μείνουν και θα σημαδεύουν την «σπουδαία τέχνη ανάμεσα στην γέννηση και στον θάνατο» την σπουδαία τέχνη που λέγεται ΖΩΗ!

Άντε ρε Μιχάλη πές το!

Ω, γλυκύ μου έαρ, σε καραντίνα

απ’ τον ιό του τρόμου και τον τρόμο του ιού.

Το «Μ» ξανάγινε στο φόβο μας λετρίνα

λόγω ελλείψεως μάσκας και γαντιού.

Ζούμε στα ερείπια όλοι μας ενός μεγαλείου,

γέννημα νεκρό της φαντασίας μας.

Οι στημένοι χρησμοί εκ του μαντείου

επαληθεύτηκαν δια της παρουσίας μας.

Κόσμος λερός και στα βάσανα λερός,

αιώνες τώρα χαζεύει το ανεμαλώνι του.

Ο τρόμος αντίκρυ μας καθρέφτης θαμπερός.

Τέρμα το κάθε τόπος και το ζακόνι του.

Έναν αιώνα πίσω στην «Πανευρώπη»,

στου Ρίτσαρντ Καλέργη την αρχοντοπουτάνα

κανείς δεν αντιστάθηκε σ’ αυτό το αγριοτόπι,

γι’ αυτό και πένθιμα χτυπάει η καμπάνα.

Κλείστε τους νεκρούς σας ξανά σε κατακόμβες,

οι τραπεζίτες αγοράσανε τους ουρανούς.

Στη ζωή δεν υπάρχουνε πρόβες,

Τώρα είσαι ελεύθερος «άνθρωπε» να υπακούς.

Πες τους ο χρόνος πως τρελάθηκε,

δεν κάνει στάση Γολγοθά.

Πες ο παράξενος πως χάθηκε,

είναι απ’ τα κρούσματα εκείνα τα ορφανά.

Ω, γλυκύ μου έαρ, σε καραντίνα,

οι αιμοπότες μας θέλουν σιωπηλούς

απ’ την Αμερική μέχρι την Κίνα.

Tώρα είσαι ελεύθερος «άνθρωπε» να υπακούς.

Χτύπησε φέτος limit down το άγιο φως,

από του τάφου δεν ξεμυτάει την κρύπτη.

Κοίτα τι μας σκάρωσε ένας ιός

και μείναμε μαλάκες πριν μείνουμε σπίτι.

Είναι το timing, που λένε αυτοί, σωστό

και για τους άχρηστους, λύση η καραντίνα.

Στους σταυρούς φέτος δίπλα απ’ τον Χριστό

θα είναι οι νεκροί απ’ το Μιλάνο ως την Κίνα.

Κυρήξαν πανδημία, θα ανακυρήξουν και μεσσία

το πρώτο αρπακτικό που θα λανσάρει το εμβόλιο.

Όλα τ’ άλλα μέχρι τότε δεν έχουν σημασία,

για το γαμώτο, λοιπόν, κάνω ένα σχόλιο.

Σπουδαία τέχνη είν’ το ενδιάμεσο γέννησης και θανάτου

κι όσοι το βγάλουν με αξιοπρέπεια,

θα φύγουν με τη γλύκα αυτού του περιπάτου

και θα ‘ναι λύτρωση, όχι συνέπεια.

Όσο σε live streaming ο φόβος απλώνεται,

τόσο θα γεμίζουμε άθυμους δειλούς,

κι όσο η πρεμιέρα θα ματαιώνεται,

θα είσαι ελεύθερος, άνθρωπε, να υπακούς.