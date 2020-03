Κορονοϊός: Τώρα θα δείξει ο Έλληνας την πειθαρχία και την ανθρωπιά του!

Με αυτά που διαβάζω κάθε μέρα στο Gazzetta Plus και στο Gazzetta.gr γενικότερα θα μου ήταν πολύ εύκολο να λαϊκίσω και να αρχίσω να λέω για τις παραξενιές και τα τρωτά σημεία του Έλληνα στην δύσκολη εποχή του κορονοϊού, της έξαρσής του και της πανδημίας που έπληξε όλον τον κόσμο. By the way θυμηθείτε εδώ και από το Gazzetta Weekend το πως ξεκίνησαν όλα. Δεν θέλω να το κάνω όμως, ούτε η δουλειά μου είναι... δικαστής της κοινωνίας και του κάθε ανθρώπου.

Σε αυτό το χρονικό σημείο λοιπόν οι καταστάσεις με τον κορονοϊό έρχονται να μας χτυπήσουν την πόρτα και να μας θυμίσουν ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Σε αυτήν την φάση λοιπόν τα αφήνουμε όλα στην άκρη, όσο δύσκολο και να είναι. Σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο, τους δικούς μας ανθρώπους και τις ευπαθείς ομάδες που σίγουρα όλοι έχουμε στις οικογένειές μας. Ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν. Τους ειδικούς. Τους γιατρούς και τους επιστήμονες. Όλους τους αρμόδιους. Σταματάμε να κάνουμε τους... ξερόλες. Να πάψει αυτό το γνώρισμα του Έλληνα που κάθε φορά σε μεγάλο βαθμό τα ξέρει όλα: από το... πλακωτό στο τάβλι μέχρι το πως φτιάχνεται ένας πύραυλος. ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΛΟΙΠΟΝ. Ας γίνει αυτό κατανοητό. και ειδικά σε αυτήν τη σοβαρή συγκυρία.

Τώρα θα δοκιμαστεί η πειθαρχία και η ανθρωπιά μας σε όλα τα επίπεδα. Η υπομονή και η σύνεση και το πόσο πραγματικά σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Να βάλουμε στην άκρη την ελληνική «κουτοπονηριά». Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς στο σύμπαν. Να πάψουμε να λέμε on camera χωρίς ντροπή ότι «και πόσες ώρες να κάτσω στο σπίτι; Έκατσα δύο με τρεις ώρες. Φτάνει» και «αυτά που λένε είναι βλακείες. Δεν κολλάς έτσι».

Θα γράψω και κάτι άλλο. Προσωπικά με ενόχλησε η στάση της εκκλησίας, που έπρεπε να πιεστεί για να κλείσει τους ναούς. Πάλι δεν θέλω να σταθώ στον Έλληνα και την Ελληνίδα που έπρεπε πάση θυσία να πάει να κοινωνήσει σε μία τέτοια κατάσταση και έχοντας την άποψη ότι αυτή η κίνηση θα τους σώσει. Οι ιεράρχες έπρεπε να έχουν άλλη προσέγγιση. Δεν θα γκρεμιστεί κανενός η πίστη εάν κλείσουν οι εκκλησίες. Αντίθετα εάν είχαν εξαρχής κρατήσει υπεύθυνη και σωστή στάση θα είχαν «κερδίσει» πολύ περισσότερο κόσμο.

Όσο για το ποδόσφαιρο; Αυτή η κατάσταση το έχει ήδη πλήξει σε μεγάλο βαθμό στο οικονομικό επίπεδο. Με την παρούσα κατάσταση ίσως και να του πάρει ακόμα και δύο ή τρία χρόνια να ορθοποδήσει. Τώρα όμως μετράνε άλλα πράγματα. Να έχουμε όλοι την υγεία μας, να προσέχουμε όσους και όσες αγαπάμε και να επιδιώξουμε να φανούμε δυνατοί και για εμάς και για τους δικούς μας ανθρώπους και γενικά για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ξανατονίζω. Τώρα θα δείξουμε τι κοινωνία και τι άνθρωποι πραγματικά είμαστε και τι εικόνα θέλουμε να δείχνουμε απέναντι στον συνάνθρωπο και τον συμπολίτη... Χωρίς τρομολαγνία, πανικό και ακρότητες. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ψυχραίμια και πάνω απ' όλα ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

- Στην Gallery αφήνω και την μουσική μου... πινελιά με Genesis και Φιλ Κόλινς από την δεκαετία του '80. Καλή δύναμη σε όλους μας...