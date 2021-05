Εστιατόριο απαιτεί από κάθε πελάτη να ξοδέψει τουλάχιστον 100 δολάρια (pic)

Αυστηρή κριτική έχει δεχθεί ένα εστιατόριο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έπειτα από μια νέα πολιτική, με την οποία απαιτεί από κάθε πελάτη να ξοδέψει τουλάχιστον 100 δολάρια.

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά όταν κυκλοφόρησε μια πινακίδα του εστιατορίου, η οποία αναφέρει: «Υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 100 δολάρια ανά άτομο για φαγητό και ποτό στο τραπέζι σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο κάθε επισκέπτης θα απολαμβάνει μια συνολική εμπειρία φαγητού, εξυπηρέτησης και ατμόσφαιρας. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται φόρος και φιλοδώρημα».

Το μήνυμα της νέας πολιτικής του εστιατορίου τελειώνει με τα εξής: «Καλώς ήλθατε, θα έχετε μια υπέροχη βραδιά». Η πινακίδα αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και τα σόσιαλ μίντια πήραν φωτιά. Μάλιστα, πολλοί αναρωτήθηκαν πως είναι δυνατό ένα άτομο να ξοδέψει 100 δολάρια στο εστιατόριo μόνο για τον εαυτό του.

They said no brokies #Steak48 no more appetizer dates and step photos pic.twitter.com/yk2Tf64KxH — my podna nem (@OfficialTrpe) May 26, 2021

So... Philly’s Steak 48 requires each diner to spend $100 on food & drink before tax. Below is the menu. I could order: Shishito peppers ($10)

Chopped salad (13)

Steakhouse meatloaf (34)

Fries (9)

Sweet corn (9)

Gelato (11)

Grayson cab (12) That’s $98. Am I getting arrested? pic.twitter.com/sFnPJxdb3z — Ed Greenberger (@EdGreenberger) May 26, 2021

How Steak 48 better be announcing us if they gonna be charging those prices pic.twitter.com/p08ttzW1du — Sora (@SoraNoNose) May 26, 2021

Το εστιατόριο πάντως, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή του. «Όπως πολλά εστιατόρια της βιομηχανίας μας, έπρεπε να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις για την πολιτική μας, όπως το ελάχιστο ποσό κατανάλωσης 100 δολάρια ανά άτομο, στην προσπάθεια υποστήριξης των εργασιών του προσωπικού και του εστιατορίου μας».

Το συγκεκριμένο εστιατόριο ανήκει σε γνωστή αλυσίδα που έχει καταστήματα σε τέσσερις τοποθεσίες των ΗΠΑ.

