Κίνα: 17χρονος καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση για απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω επιστροφών προϊόντων

Έφηβος εκμεταλλεύτηκε κενό επιστροφής χρημάτων σε ηλεκτρονικό κατάστημα και έβγαλε κέρδη άνω των 500.000 δολαρίων. Κατέληξε στη φυλακή για έξι χρόνια.

Σε εξαετή φυλάκιση καταδικάστηκε έφηβος από τη Σαγκάη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε «τρύπα» στο σύστημα επιστροφών μεγάλης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, αποσπώντας προϊόντα αξίας άνω των 600.000 δολαρίων χωρίς να τα επιστρέψει ποτέ.

Ο 17χρονος εντόπισε ένα σοβαρό κενό στη διαδικασία επιστροφής προϊόντων μεγάλης κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι μπορούσε να συμπληρώνει ψεύτικους αριθμούς αποστολής στα αιτήματα επιστροφής, με αποτέλεσμα το σύστημα να εγκρίνει αυτόματα την επιστροφή χρημάτων, χωρίς να έχει παραδοθεί ποτέ το προϊόν.

Από μία απλή «δοκιμή» σε ολόκληρη βιομηχανική απάτη

Αν η απάτη είχε περιοριστεί σε μεμονωμένα περιστατικά, πιθανότατα θα περνούσε απαρατήρητη. Ο ανήλικος όμως είδε στο σύστημα αυτό μια ευκαιρία για εύκολο πλουτισμό.

Μέσα σε λίγους μήνες υπέβαλε συνολικά 11.900 ψεύτικα αιτήματα επιστροφής, παραλαμβάνοντας κυρίως προϊόντα μακιγιάζ, τα οποία στη συνέχεια δεν επέστρεφε, αλλά μεταπωλούσε σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων ειδών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο έφηβος έλαβε προϊόντα συνολικής αξίας 4,76 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 680.000 δολάρια), τα οποία πούλησε έναντι 4,01 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 574.000 δολάρια), έχοντας ήδη εισπράξει πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Τα χρήματα, όπως αναφέρουν τα κινεζικά μέσα, τα ξόδεψε σε ακριβά κινητά τηλέφωνα, επώνυμα ρούχα, βιντεοπαιχνίδια, αλλά και σε εξόδους και δώρα για φίλους του.

Σύλληψη και καταδίκη

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η πλατφόρμα εντόπισε ασυνήθιστη δραστηριότητα στον λογαριασμό του και ειδοποίησε τις Αρχές. Ο 17χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παρά το τεράστιο ύψος της απάτης, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε έξι χρόνια φυλάκισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν ανήλικος όταν διέπραξε τα αδικήματα.

