Palazzo Ca' Dario: Το «καταραμένο» παλάτι της Βενετίας που κανείς δεν τολμά να αγοράσει (vid)

Στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού στη Βενετία, το Palazzo Ca' Dario παραμένει άδειο εδώ και χρόνια, με τη φήμη του ως «στοιχειωμένου» κτιρίου να αποθαρρύνει επενδυτές, παρά την τεράστια ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία.

Το Palazzo Ca' Dario δεσπόζει στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, χτισμένο στα τέλη του 15ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της πρώιμης βενετσιάνικης Αναγέννησης, με πρόσοψη που καθρεφτίζεται στο νερό της λιμνοθάλασσας.

Το όνομά του προέρχεται από τον πρώτο ιδιοκτήτη του, τον Τζιοβάνι Ντάριο, διπλωμάτη που έμεινε στην ιστορία για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το παλάτι φιλοξένησε ευγενείς, εμπόρους, καλλιτέχνες και προσωπικότητες της διεθνούς ελίτ.

Το 1908, ο Κλοντ Μονέ απαθανάτισε το Ca' Dario σε έναν από τους πίνακές του κατά το ταξίδι του στη Βενετία, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Χένρι Τζέιμς το κατέγραψε στο ταξιδιωτικό του έργο Italian Hours, ενισχύοντας τη φήμη του ως πολιτιστικού συμβόλου της πόλης.

Το παλάτι που «κανείς δεν θέλει»: Θάνατοι, τραγωδίες και θρύλοι

Παρά τη λάμψη του, το Palazzo διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια και μεγάλους χώρους υποδοχής με τοιχογραφίες και διακόσμηση ανεκτίμητης αξίας, παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να πουληθεί.

Η τιμή του, που σύμφωνα με εκτιμήσεις φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι το βασικό εμπόδιο. Αυτό που αποτρέπει τους αγοραστές είναι η σκοτεινή φήμη του ως «καταραμένου παλατιού».

Οι τοπικοί θρύλοι συνδέουν το κτίριο με σειρά πρόωρων και βίαιων θανάτων. Ο πιο σοκαριστικός καταγράφεται το 1970, όταν ο τότε ιδιοκτήτης του, κόμης Filippo Giordano delle Lanze, δολοφονήθηκε μέσα στο παλάτι από φίλο του, ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιος στο Λονδίνο.

Λίγο αργότερα, το ακίνητο πέρασε στον Κρίστοφερ «Κιτ» Λάμπερτ, μάνατζερ των Who. Παρότι δημόσια υποβάθμιζε τις φήμες, φέρεται να απέφευγε να κοιμάται στο παλάτι. Οι ντόπιοι απέδωσαν στην «κατάρα» τον εθισμό του στα ναρκωτικά, την οικονομική του κατάρρευση και τον θάνατό του το 1981.

Στη δεκαετία του '80, το αγόρασε ο Ιταλός μεγιστάνας Ραούλ Γκαρντίνι, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1993 εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μυθολογία γύρω από το κτίριο.

Οι ιστορίες δεν περιορίζονται στους ιδιοκτήτες. Ο τενόρος Mario Del Monaco άλλαξε γνώμη για την αγορά του παλατιού το 1964, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα καθ' οδόν για να το επισκεφθεί. Ο μπασίστας των Who, John Entwistle, πέθανε το 2002, μία εβδομάδα αφότου το είχε νοικιάσει.

Από τότε, το Palazzo Ca' Dario παραμένει σε μεγάλο βαθμό άδειο, γεγονός που ενισχύει τους τοπικούς μύθους περί στοιχειώματος.

Οι ειδικοί απαντούν και καθησυχάζουν: «Οι Βενετοί λατρεύουν τους θρύλους»

Ο ιστορικός Davide Busato εξηγεί ότι οι φήμες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970 και διογκώθηκαν μετά την αυτοκτονία του Gardini. «Οι Βενετοί αγαπούν τις ιστορίες και συχνά τις υπερβάλλουν, ειδικά όταν απευθύνονται σε ξένους», σημειώνει.

Αντίστοιχα, στελέχη της Christie's International Real Estate στη Βενετία επισημαίνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έζησαν στο παλάτι επί αιώνες χωρίς τραγικό τέλος, ενώ ο ίδιος ο Τζιοβάνι Ντάριο πέθανε από φυσικά αίτια σε προχωρημένη ηλικία.

