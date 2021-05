Δεν προλαβαίνει τους μετανάστες από το Μαρόκο η Ισπανία: 8.000 μέσα σε μια μέρα (vids)

Σχεδόν 8.000 μετανάστες έφτασαν από το πρωί της Δευτέρας στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, από τους οποίους 4.000 στάλθηκαν πίσω στο Μαρόκο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης την αποστολή νέων αστυνομικών ενισχύσεων στην περιοχή για να αντιμετωπίσει τη μαζική και αιφνίδια εισροή χιλιάδων μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο.

Πενήντα επιπλέον αστυνομικοί θα αναπτυχθούν εκτός από τους 200 που στάλθηκαν ήδη σήμερα, ενώ άλλοι 150 είναι έτοιμοι να σταλούν αν χρειαστεί, εν μέσω αυτής της μεταναστευτικής κρίσης που εξελίσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Η Μαδρίτη κάλεσε την Μαροκινή πρέσβη για να της εκφράσει τη «δυσαρέσκεια» της και λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση αυτή, το Ραμπάτ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί άμεσα την πρέσβυ του για «διαβουλεύσεις».

​

Από το πρωί της Δευτέρας, σχεδόν 8.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στον ισπανικό θύλακα Θέουτα κολυμπώντας ή πεζή, σε ένα πρωτοφανές κύμα μετανάστευσης.

Παράλληλα 86 μετανάστες κατάφεραν να εισέλθουν από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί στον άλλο ισπανικό θύλακο, αυτόν της Μελίγια, ο οποίος βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της Θέουτα, στις ακτές του Μαρόκου.

Spanish army in action!

If you want to come to Spain , come legally and in order!

pic.twitter.com/5RyhmeZneJ

— BasedSpain (@BasedSpain1) May 18, 2021