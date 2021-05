«Mπαμ» του ΑΝΤ1: Συμφώνησε για την ελληνική έκδοση του «I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!» (vid)

Το «I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!» είναι ένα reality με μεγάλη τηλεθέαση σε Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία, το οποίο έχει αποκτήσει την δική του έκδοση σε Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία και ΗΠΑ.

Τώρα ήρθε η σειρά και της χώρας μας για να έχει την δική της, καθώς το ITV ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον ΑΝΤ1 για την ελληνική version.

Μόνο που αυτή θα γυριστεί στην Πολωνία και συγκεκριμένα σε ένα κάστρο, η τοποθεσία του οποίου ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή.

Αυτό που ανακοινώθηκε είναι πως την παραγωγή θα κάνει η Silverline Media Productions και θα μεταδοθεί μέσα στο 2022.

Μιλώντας εκ μέρους του ΑΝΤ1, η Γενική Διευθύντρια του καναλιού, Στέλλα Λίτου δήλωσε: «O ANT1 είναι το σπίτι όλων των ειδών ψυχαγωγίας και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε το "I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!" στο ελληνικό κοινό. Η εκπληκτική ομάδα μας, εντός και εκτός αέρα, ανυπομονεί για την πρώτη σεζόν που θα βάλει νέα όρια στην ψυχαγωγία της prime time ζώνης για όλη την αγορά. Στόχος είναι να γίνει το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ